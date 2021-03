Projeto do deputado Antônio Vaz garante acesso gratuito nos aplicativos e materiais online da SES

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou na sessão remota desta terça-feira (16), o Projeto de Lei que garante o acesso ilimitado e gratuito aos serviços de streaming, aplicativos e materiais online disponibilizados por plataformas educacionais da Secretaria de Estado de Educação – SED/MS –, utilizados pelas instituições de ensino público, aos estudantes regularmente matriculados na rede pública estadual.





Conforme o parlamentar, a proposta busca garantir o acesso gratuito aos conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação - SED/MS, de forma que a própria Secretaria possa desenvolver junto com operadoras de internet e empresas de tecnologia, o acesso gratuito sem cobrança de dados dos usuários e sem a necessidade de conexão wi-fi.





“A Secretaria de Estado de Educação, está economizando recursos operacionais com a suspensão das aulas presenciais, que podem ser utilizadas para subsidiar esta medida. Trata-se de medida justa e reparadora que contribui junto com outras medidas já adotadas pelo governo de Mato Grosso do Sul, buscando a equidade no acesso à educação para todos os estudantes, devido as dificuldades enfrentadas pelos reflexos do combate a Pandemia do novo Coronavírus no Estado.” explicou Antônio Vaz.





Por: Adriana Ximenes