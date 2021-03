Projeto Amigos do Parque segue das 7h às 16h aos fins de semana

Com a prorrogação do toque de recolher em Mato Grosso do Sul, o Projeto Amigos do Parque, que prevê a interdição de uma das pistas no Parque dos Poderes para prática de esportes, funcionará aos sábados e domingos, no horário das 7 às 16 horas, nos próximos dois fins de semana.





Durante a vigência do decreto, que estende as medidas restritivas até o próximo dia 4 de abril, fica proibida a circulação de pessoas e veículos, realização de atividades e o funcionamento de serviços e empreendimentos de segunda a sexta-feira, das 20 às 5 horas. Aos sábados e domingos, das 16 às 5 horas.





A Fundesporte reforça que a prática de atividade física deve ser feita com respeito ao distanciamento social, uso de máscara durante realização de atividades leves e moderadas, não compartilhamento de utensílios, como garrafas de água, tereré, alimentos e objetos pessoais (equipamentos para ciclismo, por exemplo). E quando concluídos os exercícios físicos, recomenda-se o retorno imediato para casa.





Por: Katiuscia Fernandes