Primeiros meses de 2021 acumulam 11.727 milímetros de chuva em Mato Grosso do Sul

As precipitações acumuladas nos primeiros meses de 2021 foram de “altos e baixos” em Mato Grosso do Sul. Enquanto janeiro superou a média de chuva esperada para o período, fevereiro ficou abaixo do estimado e registrado nas 29 estações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





Em fevereiro o volume de chuva ficou 65,2% abaixo da média. Enquanto o esperado era de 4739,3 milímetros, o acumulado ficou em 3090,2 milímetros. “Durante o mês, houve chuvas concentradas em poucos dias e com grandes volumes, e também um período sem chuvas associado ao predomínio de uma massa de ar seco”, explica a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.





A Capital seguiu a mesma tendência de baixa, e registrou acumulado de 116,2 mm, enquanto o esperado era de 174 mm. Entre as cidades que tiveram bastante chuva, ficando acima da média esperada para o mês estão: Aquidauana (170 mm), Itaquiraí (152,6 mm), Porto Murtinho (169,8 mm), Santa Rita do Pardo (241,4 mm) e São Gabriel do Oeste (216 mm).





Por outro lado, mesmo com chuvas concentradas em algumas regiões, janeiro superou em 46,3% a média esperada para o mês em todo Estado. O volume de chuva esperado para o mês era de 5904,8 mm e o acumulado registrado foi de 8636,8 mm.





A Capital registrou 383,6 mm de chuva no primeiro mês do ano, também acima do esperado que era de 231,9 mm. No interior do Estado as cidades com maiores acumulados foram: Aral Moreira (531,6 mm), Angélica (461,2 mm) e Aquidauana (325 mm).





Março





Modelos meteorológicos CFSv2/NOAA e INMET indicam que março terá chuva e temperaturas acima da média. São esperados para a parte centro-norte do Estado acumulados entre 300 a 400 milímetros. A exceção será a parte sul onde são esperados acumulados em torno de 80 milímetros.





Para a primeira semana de março as precipitações estão abaixo do esperado, exceto nas regiões cone sul e leste que já registram acumulados maiores que 100 mm. A coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues, cita como exemplo o município de Itaquiraí onde já choveu 215,6 mm.





"A media para fevereiro é de 145,5 mm. Só no dia 4 teve teve 144,6 mm. Ou seja, choveu em um dia o esperado para o mês inteiro. Mas é uma exceção, pois as demais áreas ainda se encontram abaixo do esperado", explica a especialista.





Predomínio de sol nesta terça-feira





As condições para grande parte desta semana são de tempo firme em Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (9) o tempo segue parcialmente nublado a claro. Pancadas isoladas e rápidas de chuva podem ocorrer nas regiões norte e nordeste.





Umidade relativa do ar poderá variar entre 95% a 35% ao longo do dia. O índice ideal para a saúde humana varia entre 40% a 70% segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia, e umidificar ambientes.





Ventos de intensidade fraca a moderada podem ocorrer. As temperaturas poderão variar entre 14°C a 36°C no Estado e a Capital pode registrar mínima de 22°C e máxima de 32°C.









Por: Mireli Obando