Primeiro fim de semana do outono terá pancadas isoladas de chuva e temperaturas elevadas

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para o primeiro final de semana de outono indica condições de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas a tarde em todo estado. As temperaturas devem permanecer elevadas com variação entre 19°C a 37°C no Estado e entre 22°C a 31°C na Capital.





Para esta sexta-feira (19) as condições esperadas são de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em todo Estado. O Cemtec informa que chuvas localmente intensas, podem ocorrer e vir acompanhadas de raios e ventos.





A umidade relativa do ar estará elevada neste dia podendo variar entre 60% a 100%. Vento fraco a moderado com rajadas podem ocorrer em todo Estado.





Nesta sexta as temperaturas poderão registrar mínima de 19°C e máxima de 35°C no Estado, e para a capital a variação está estimada em 22°C a 30°C.









Por: Mireli Obando