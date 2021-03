Primeira semana de outono promete tempo claro e pouca chuva

O outono começou no sábado e a primeira semana da estação promete tempo firme com baixos acumulados de chuva. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima cerca de 30 milímetros para o período. O mês deve terminar com ar abafado e baixa umidade relativa do ar. Áreas de instabilidades que aumentam a possibilidade de chuva para todo Estado devem retornar no início de abril.





Para esta segunda-feira (23) as condições são de céu claro a parcialmente nublado na maior parte do Estado, com exceção para as regiões sudoeste e sul onde as chuvas devem ocorrer de forma isolada. Chuvas localmente intensas podem vir acompanhadas de raios e ventos.





A umidade relativa do ar neste dia pode variar entre 40% a 95%, e ventos com intensidade fraca a moderada com rajadas em pontos isolados podem ocorrer.





As temperaturas podem registrar mínima de 19°C e máxima de 35°C, enquanto na capital a variação está estimada em 23°C a 33°C.













Por: Mireli Obando