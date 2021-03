Predomínio de sol e temperatura máxima de 37°C são esperados para esta quarta-feira

Uma grande massa de ar seco segue atuando em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (24). O tempo amanhece claro e o sol predomina em grande parte do Estado. No período da tarde, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva.





A umidade relativa do ar pode variar entre 90% a 30%. O índice considerado ideal para a saúde conforme a Organização Mundial da Saúde gira em torno de 40% e 70%. A recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia.





Ao longo do dia os ventos podem ocorrer com intensidade fraca a moderada.





As temperaturas nesta quarta podem registrar mínima de 18°C e máxima de 37°C no Estado, e para a capital a variação está estimada em 23°C a 34°C.









De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o mês deverá terminar com as condições de tempo parcialmente nublado a claro e baixos volumes de chuva. Pancadas isoladas podem ocorrer com acumulado máximo de 20 milímetros. A exceção fica nos setores sul e sudoeste onde as chuvas podem ser mais significativas entre os dias 20 a 30 de março com acumulado de até 60 milímetros.













Por: Mireli Obando