Ponta Porã é a segunda cidade do MS escolhida para desenvolver o projeto Famílias Fortes

Secretária nacional da Família assina acordo em Ponta Porã (MS) para implantar programa Famílias Fortes ©Divulgação/SNF

O Programa Famílias Fortes será implantado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O município, de quase 100 mil habitantes, foi escolhido pelo Governo Federal para desenvolver o projeto-piloto do Programa no estado, assim como a cidade de Dourados (MS). O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado na última sexta-feira (6) entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e a prefeitura local.





A secretária nacional da Família (SNF/MMFDH), Ângela Gandra, explica como a escolha é estratégica. “Vejo um município como Ponta Porã ser uma referência. É uma cidade de fronteira que tem suas particularidades e muitas vezes o trabalho é muito mais complexo. O trabalho de assistência social é muito bem feito”, destaca. Na primeira etapa, a metodologia será aplicada com 228 famílias do município.





O prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo (PSDB/MS), observa a importância da parceria do governo local com o Governo Federal. “É uma honra ser um dos municípios piloto desse programa no estado. Desenvolver, aqui, o Programa Famílias Fortes, é um sinal de que a gestão está indo no caminho certo”, declara Peluffo.





O Programa





O Programa Famílias Fortes é uma metodologia britânica de prevenção ao uso de álcool e drogas, destinadas às famílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A prevenção é realizada por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e desenvolvimento de habilidades sociais.





ASSECOM/MMFDH