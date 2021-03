Para promover diversidade e inclusão, JBS contrata consultoria de Rachel Maia e se alia ao Movimento Mulher 360

Consultora será advisor da alta liderança da Companhia, que também vai buscar no MM360 experiências de como ampliar a equidade

Marcela Rocha, diretora executiva de Assuntos Corporativos da JBS, e Rachel Maia ©Gladstone Campos/Realphotos

A JBS Brasil acaba de contratar a RM Consulting, consultoria de Rachel Maia, para impulsionar suas ações de diversidade e inclusão. Rachel foi a primeira mulher negra a comandar a operação de marcas multinacionais na América Latina. Atualmente, é também presidente do Conselho Consultivo do Unicef no Brasil.





Rachel Maia vai atuar para o letramento social da alta liderança da JBS sobre questões relacionadas à equidade racial, gênero e PCD. A RM Consulting vai acompanhar a implementação e execução de projetos relativos à diversidade e inclusão, incluindo as iniciativas desenvolvidas pelos grupos de afinidades.





“A JBS tem o compromisso de espelhar em seu quadro de talentos a diversidade das regiões onde está inserida”, diz Wesley Batista Filho, presidente da JBS Brasil.





“Vejo o reconhecimento e a responsabilidade no apoio a empresas como a JBS neste processo educativo sobre diversidade e inclusão, e com meu time fomentando a pluralidade em todos os níveis, principalmente na alta gestão. Apoio empresas que geram oportunidades com foco na equidade”, afirma Rachel Maia





Além disso, a JBS aderiu ao Movimento Mulheres 360, que reúne 63 empresas, como Cargill, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Natura, Nestlé, PepsiCo, Santander, Unilever e Walmart, para promover a diversidade e ampliar a participação feminina no ambiente corporativo.





“Sabemos que esta é uma jornada de toda a sociedade e queremos fazer a nossa parte. Nos unimos ao Mulheres 360 para aprender com a experiência de outras empresas também”, diz Marcela Rocha, diretora executiva de assuntos corporativos da JBS.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





