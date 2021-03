Para promover a conservação dos recursos hídricos MS inicia Semana Estadual da Água

Iniciativa do deputado Renato Câmara, a semana traz as ações parlamentares, discussões sobre a preservação e a realização do II Seminário Estadual da Água, realizado virtualmente.

Um dos estados com a maior área de recursos hídricos do país, o Mato Grosso do Sul inicia nesta terça-feira (16/03) a Semana Estadual da Água que vai até dia e vai até dia 22 de março, que é quando se comemora o Dia Mundial da Água. Com base na Lei nº 4.878/2016 , de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB), a semana tem como objetivo promover ações de conscientização a respeito da preservação e do bom uso da água no Estado.





Criador e coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, Renato Câmara, ressalta a importância de se discutir o tema para, além de preservar, antecipar soluções para possíveis problemas.





“Esse assunto só vem à tona quando existe um colapso, o mais importante é antecipar essa discussão acerca da água, apresentar questões e discutir os encaminhamentos, os estudos, a preservação e nossas perspectivas para o futuro”, afirma Renato.





Em parceria com o IMASUL, UEMS e Rotary Club de Campo Grande/MS, a frente dos Recursos Hídricos promove no dia 22 de março, encerrando a semana, o II Seminário Estadual da Água, virtual. Com início às 8h30 da manhã, o seminário será transmitido ao vivo pelas redes sociais do parlamentar e ainda, nas mídias da casa de leis pelo canal de YouTube da assembleia legislativa de MS





“Durante todo o dia vamos ter a chance de ouvir pesquisadores e instituições que tem trabalhado para a preservação da água em nosso Estado. Vamos debater alternativas e as inovações, além de apresentar as ações parlamentares na conservação dos nossos recursos hídricos”, disse o deputado.





O deputado participa ainda, no dia 23 de março, do plantio de árvores nos arredores dos lagos do Parque Rego D’Água, no Jardim Água Boa, em Dourados.





O seminário acontece das 8h30 às 17h. Para mais informações, programação e orientação sobre os certificados aos participantes, acompanhe nas redes sociais do deputado Renato Câmara e site ALMS.









Por: Alessandra Frazão