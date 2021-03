Para Mourão, Lula é 'político velho'; se povo quiser votar nele, 'paciência', diz

Para Mourão, todos aqueles que "entendem o que acontece" sabem o que Lula fez e deixou de fazer pelo País

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quinta-feira, 11, ao comentar a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se o povo brasileiro quiser votar no petista, "paciência". No entanto, o vice foi enfático ao declarar que não acredita na vitória de Lula. "Ele não vence uma eleição, por quê? porque ele é um político velho, tem que mudar e mudar muito, e acho difícil nessa altura da vida", avaliou o vice-presidente nesta manhã. Para Mourão, todos aqueles que "entendem o que acontece" sabem o que Lula fez e deixou de fazer pelo País.





Mourão comentou ainda sobre a entrevista coletiva concedida pelo ex-presidente nesta quarta-feira (10). "É o Lula de sempre, né? Maniqueísta, velho. Velho não na idade, mas velho de velhas ideias. Lula é analógico, nós somos digitais", afirmou. "Independente do que ele fala ou deixa de falar, está sobejamente comprovado em três instâncias que ele se envolveu em atos de corrupção, lavagem de dinheiro, etc. e tal, isso não vai ser apagado, o resto é conversa mole".





Questionado sobre a mudança de postura de Bolsonaro e seus ministros, que resolveram usar máscaras durante uma cerimônia no Planalto ontem, após as críticas do ex-presidente Lula, Mourão afirmou não enxergar uma mudança de postura do governo e, para justificar sua avaliação, relembrou medidas do Executivo para o combate à pandemia, como repasse de recursos a Estados e municípios e o pagamento do auxílio emergencial. "Não vejo que tenha tido uma mudança. O governo fez seu trabalho. O restante é muita conversa e não leva a nada", disse.





Sobre o uso de máscaras, Mourão se limitou a comentar que sempre usou a proteção: "Essa é minha visão, cada um tem a sua".





