PANDEMIA| Mato Grosso do Sul se mantém no topo e é Estados que mais aplicou as vacinas recebidas

À frente de todas as unidades da federação, Mato Grosso do Sul desponta como um dos mais organizados na logística de aplicação das vacinas contra a Covid-19. Até segunda-feira (15.03) o Estado já tinha aplicado 81.85% das 317.060 doses recebidas do Ministério da Saúde, nos sete lotes que começaram a chegar no dia 18 de janeiro deste ano. Com esses números, MS ficou à frente de São Paulo, com 80,12% e Distrito Federal, que utilizou 79,96 dos imunizantes recebidos.





“O Estado já demonstrou sua eficiência na capacidade de distribuição, tanto que o primeiro lote nós distribuímos em 12 horas para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul e, se necessário, podemos repetir essa estratégia”, salienta o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, que aponta o apoio e colaboração de diversos segmentos para se chegar a esses índices.





“Contamos com o engajamento de nossos servidores da Secretaria Estadual de Saúde e apoio de todo o governo do Estado, em especial à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, que colocou o Corpo de Bombeiros à nossa disposição”, salienta o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende. Segundo ele, outras forças de segurança como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e as Forças Armadas têm participação na conquista dessa eficiência.





O secretário citou também o envolvimento dos gestores municipais, que são os prefeitos e secretários municipais de saúde e suas equipes “que não tem medido esforços, inclusive fazendo vacinação nos finais de semana e feriados, alguns até desatolando veículos com vacina em dias chuvosos”, acentuou o secretário. “Claro que essa performance ainda precisa ser melhorada em algumas regiões e estamos conversando sobre isso. Mas o que mais precisamos, no momento, é que o Ministério da Saúde nos envie a quantidade de vacinas necessárias. O restante, nós damos conta”.

Mais vacinas





Mato Grosso do Sul recebe nesta quarta-feira (17) mais 54.600 doses da vacina Coronavac, encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes chegam às 18h30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Com essa oitava remessa, o Estado totaliza 371.660 doses de vacinas, entre AstraZeneca/Oxford e Coronavac.

País

Em todo o país, segundo informações de veículos da imprensa nacional, até a noite de terça-feira (16.03), 10.389.077 pessoas (4,91% da população) tinham recebido a primeira dose, em todo o país, nas 24 horas subsequentes. Além disso, 3.791.197 já foram imunizadas com a segunda dose, o que representa 1,79% da população brasileira.









Por: Ricardo Minella, SES