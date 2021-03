PANDEMIA| Com todas UTIs covid ocupadas, Hospital Regional registra superlotação

Com 83 vagas para tratar covid em terapia intensiva, unidade já demanda 7% acima da capacidade

Com 100% das 83 vagas em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) específicas para tratamento da covid-19 ocupadas nesse fim de tarde de sexta-feira (5), o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) entra no fim de semana com superlotação de 7,23% na áreas para os pacientes infectados pelo novo coronavírus.





Os dados foram disponibilizados às 18h20 na ferramenta Mais Saúde, da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Diferente de outros hospitais, como é o caso da Santa Casa, o HR consta na plataforma como uma unidade com os dados atualizados.





Além dos 83 leitos de covid, doença ao qual se tornou referência em tratamento na rede pública local, o Hospital Regional possui 138 leitos para atendimento em geral, para suprir a demanda além dos enfermos acometidos pelo corona.





Nessa parte da unidade, a ocupação atual de UTIs é de 89,13%, de acordo com o Mais Saúde, enquanto a ocupação de leitos clínicos está na casa dos 88,13% - são 219). Chama a atenção o baixo índice de ocupação de leitos clínicos para covid: apenas 40,17% das 234 vagas disponibilizadas no hospital.





Campo Grande - Já os números relativos a Capital apontam 97,93% de ocupação em UTIs destinadas à covid-19 e 91,12% para UTIs em geral. Contudo, podem haver variações nesses números devido à transferências de pacientes e atualizações não realizadas por alguns hospitais, como é o caso da Santa Casa - a última foi em 1 de março.





Se levadas em consideração as últimas atualizações - quatro de 15 unidades não a fizeram hoje - são 547 vagas em UTI para Campo Grande e 208 de UTI covid. Já em todo o Mato Grosso do Sul, nessa mesma situação, são 392 UTIs covid e 835 UTIs geral, com taxa de ocupação na casa dos 94,13% e 88,38%, respectivamente.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Nyelder Rodrigues