Outono começa com sol entre nuvens e chuvas isoladas

Começa oficialmente às 6h38 deste sábado (20) a estação que antecede o inverno e se caracteriza pelas temperaturas mais amenas e tons amarelados nas folhas das árvores.





O outono marca a transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. A tendência para o período é de redução das chuvas no interior do país, chegada das primeiras massas de ar frio vindas do sul do continente, e as primeiras formações de nevoeiros e geadas.





Prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para o outono de 2021 indica probabilidade das chuvas ocorrerem próximas e ligeiramente abaixo da média esperada. Com exceção da parte leste do Estado onde são esperadas chuvas levemente acima da média em meados de abril.





Em maio será iniciado o período seco na parte central do país, que impacta na redução das chuvas e contribui para a elevação da temperatura. Para Mato Grosso do Sul o modelo do INMET indica temperaturas abaixo da média.





Sábado





Para este sábado (20) primeiro dia de outono as condições esperadas são de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde em todo estado. O Cemtec pede atenção para o caso de chuvas localmente intensas, que podem vir acompanhadas de raios e ventos.





Umidade relativa do ar neste dia pode variar entre 100% a 50%. As temperaturas podem registrar mínima de 19°C e máxima de 35°C no Estado, e para a Capital a variação está estimada entre 22°C a 31°C.













