- Jornal Correio MS

Os demais grupos, como idosos a partir de 65 anos com comorbidades e profissionais de saúde continuam recebendo as doses

Prefeitura ampliou nesta sexta-feira a idade para imunização contra covid-19 ©Leandro Silva

Cumprindo o Plano Nacional de Imunização, a Prefeitura de Dourados, por meio da SEMS (Secretaria Municipal de Saúde) ampliou a idade da campanha Dourados Vacina, contra a covid-19. A partir desta sexta-feira (26), idosos com 70 anos ou mais podem ir até o drive thru no Jorjão, das 13h às 17h, ou procurar uma das unidades de saúde listadas (conferir tabela baixo).





Os outros grupos continuam sendo vacinados. Pessoas com 65 anos ou mais com doenças imunossupressoras, oncológicos com doença ativa em tratamento, transplantados de órgão sólido ou de medula óssea e renais crônicos, pneumopatias crônicas graves, pacientes portadores de doenças cardiovasculares crônicas que tenham sido submetidos a procedimentos operatórios continuam sendo vacinados no CCI (Centro de Convivência do Idoso), ao lado do Jorjão, e nas unidades. Lembrando é obrigatório apresentar comprovação das comorbidades.





Os trabalhadores de saúde que tenham 56 anos ou mais, e os trabalhadores de saúde que manipulem fluidos ou secreções de pacientes suspeitos ou confirmados e que tenham 36 anos ou mais devem ir tomar a vacina no Centro de Convivência do Idoso, ao lado do Jorjão, em horário comercial (7h às 11h e 13h às 17h).





Além da demanda espontânea, quem preferir pode agendar através dos telefones (67) 9.8468 – 8399 / 8098 / 8259 / 9023.





Segundo o secretário municipal de saúde, Edvan Marcelo Marques, o objetivo é a ampliação de faixas etárias o mais breve possível e de acordo com a disponibilidade de doses. Ele lembra ainda que pacientes moradores dos distritos, devem procurar as unidades de saúde de referência da região.





“A vacina é nossa principal arma no combate à pandemia, por isso estamos fazendo todo possível para imunizar o maior número de pessoas, mas também precisamos da conscientização da população, para que continuem se cuidando e seguindo as normas sanitárias de biossegurança”, afirmou Marques.





Idosos com 70 anos ou mais e pessoas com comorbidades e que tenham 65 anos ou mais podem se vacinar nas seguinte unidades.





Vila Rosa; Novo Horizonte; IV Plano; Chácara Caiuás; Vila Vieira; Csu; Ouro Verde; Parque Das Nações I; Idelfonso Pedroso; Jardim Carisma; Jóquei Clube; Guaicurus; Jardim Maracanã; Seleta; Bem-Te-Vi; Cabeceira Alegre; Altos Do Indaiá; Parque Do Lago Ii; Pq Das Nações Ii; Vila Hilda, E Cuibázinho. Atendimento em horário comercial (7h às 11h e 13h às 17h) de segunda a sexta-feira.

















ASSECOM