Onze municípios de MS são os primeiros a aderirem ao Cidade Empreendedora

Programa vai transformar realidade local e contribuir para retomada econômica das cidades participantes

Prefeitos dos 11 municípios participaram da solenidade e assinaram os contratos para início dos trabalhos

Em solenidade, realizada em Campo Grande, nessa segunda-feira (8), 11 municípios do Estado firmaram parceria com o Sebrae/MS para a execução do programa Cidade Empreendedora. A iniciativa visa transformar a realidade local, apoiando a retomada econômica das cidades participantes a partir do desenvolvimento de diferenciais competitivos como a área de comércio e serviços, agricultura familiar, turismo e inovação.





O evento foi aberto pela fala do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck. Na data, ele enfatizou a relevância da iniciativa para a retomada econômica.





“O objetivo de muitos prefeitos é buscar novos empreendimentos para gerar empregos nos municípios. Um de nossos pontos fundamentais com o Cidade Empreendedora é mostrar que Mato Grosso do Sul tem um ambiente de negócios favorável, a somatória dos 21 municípios que aderiram ao programa irá criar um ambiente melhor para fazer investimentos. Já os empresários necessitam de uma estrutura desburocratizada, para que possam implantar as suas atividades. Queremos que ao final deste ciclo, consigamos ter benefícios diretos para os pequenos negócios, e que o setor público seja visto como desburocratizado”, pontuou Jaime.





Além da participação dos membros do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, a cerimônia contou com a presença da ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que ressaltou o protagonismo das prefeituras ao aderirem à iniciativa.





“Estamos vivendo hoje um mundo completamente diferente e os desafios são enormes. Temos que fazer nossa economia andar, mas temos uma pandemia que nos atinge. Nós temos que nos reinventar, cuidar dos empreendedores, criar um modelo, e hoje, estes 11 prefeitos vão sair na frente. O Sebrae tem toda a técnica para ajudar vocês”, ressaltou a ministra.





Durante a solenidade, os gestores das cidades inscritas no Cidade Empreendedora assinaram os contratos para o início dos trabalhos. Estiveram presentes Manoel Nery, prefeito de Camapuã; Toninho da Cofap, prefeito de Inocência; Edson Rodrigues Nogueira, prefeito de Jaraguari; Clediane Areco Matzenbacher, prefeita de Jardim; Marcos Calderan, prefeito de Maracaju; José Paleari, prefeito de Nova Alvorada do Sul; José Gilberto Garcia, prefeito de Nova Andradina; João Alfredo Danieze, prefeito de Ribas do Rio Pardo; Réus Fornari, vice-prefeito de Rio Verde de Mato Grosso; Enelto Ramos da Silva, prefeito de Sonora; e Henrique Wancura Budke, prefeito de Terenos.





A partir da contratação do Cidade Empreendedora, cada município vai receber acompanhamento do Sebrae/MS durante 15 meses. Será elaborado um plano de desenvolvimento econômico para a cidade com ações e práticas voltadas ao fomento da geração de emprego, renda e oportunidades de negócios.





Dentre as iniciativas estão a desburocratização dos processos para a abertura e alterações de empresas; incentivos às compras locais; promoção de uma cultura empreendedora e a inovação nas escolas; melhorias na Sala do Empreendedor; estímulo ao desenvolvimento empresarial; e formação de lideranças que exerçam uma gestão pública empreendedora.





“Este é o maior projeto que o Sebrae está fazendo neste ano. A ideia é pegar na mão de cada um dos empreendedores e fazer o desenvolvimento acontecer. O Sebrae trabalha em duas linhas: promovendo o econômico, através de melhorias no ambiente de negócios, e a outra linha, indo até a empresa, auxiliando no sucesso deste pequeno negócio. Nosso objetivo com o Cidade Empreendedora é levar para cada um dos municípios de vocês a transformação”, enfatizou o diretor superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Nesta edição, o Cidade Empreendedora vai contemplar 21 municípios, ou seja, além das 11 cidades que firmaram contrato durante a solenidade, mais dez vão aderir ao programa. Desta vez, houve um recorde de municípios interessados — 38 munícipios se candidataram para participar da iniciativa.





Próximos passos





A execução do Cidade Empreendedora já começa amanhã (9) nos 11 municípios que firmaram contrato. O programa “Sebrae na sua empresa” é o primeiro passo da iniciativa nas cidades, quando 25 agentes do Sebrae/MS vão percorrer os empreendimentos locais. A abordagem porta a porta vem para identificar as necessidades de cada empresário e, a partir disso, propor soluções.





Trabalho prestado