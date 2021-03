Novas faixas de pedestres e semáforos são solicitados para a Avenida Guaicurus

Visando melhorias no transito da Avenida Guaicurus com a implantação de nova sinalização para uma melhor trafegabilidade de veículos e segurança para os pedestres, o deputado Cabo Almi(PT), o vereador Ayrton Araújo(PT) e o empresário Paulo Sérgio da Silva, estiveram reunidos com Janine de Lima Bruno, Diretor-Presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Transito de Campo Grande), para pleitearem melhorias na infraestrutura e a expansão semafórica, horizontal e vertical em toda a extensão da Guaicurus, sobretudo no trecho entre os bairros Alves Pereira, Jardim Monumento e Colibri I e II.





Vale ressaltar que a Avenida Guaicurus está no mapa das avenidas mais movimentadas da Capital, diante desta constatação, se faz necessário ampliar a quantidade de faixas de pedestres, de placas de “PARE” e semáforos luminosos para permitir melhor organização no transito e facilitar a vida dos transeuntes e dos comerciantes da região que mais tem crescido comercialmente em Campo Grande.





Segundos os parlamentares, os pontos mais nevrálgicos no momento e que precisam com urgência da sinalização, estão localizados na altura do Jardim Monumento, próximo a Lotérica Guaicurus, Conveniência Carolina, Padaria Felizardo e Mercado Rei dos Rios no Jardim Colibri.





O Diretor-Presidente da Agetran, Janine Bruno assegurou que em breve vai responder positivamente e colocar as faixas e os semáforos necessários para atender à solicitação do Cabo Almi e Ayrton Araújo, que além de serem representantes do povo na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, respectivamente, são moradores há décadas na região.





ASSECOM