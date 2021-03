Motorista de ambulância perde controle da direção e bate em árvore

Motorista seguia para Aquidauana onde buscaria um paciente quando saiu da pista

Ambulância bateu em uma árvore e ficou com a frente destruída ©Bonito Mais



Motorista de uma ambulância do HMRA (Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho) foi socorrido após perder o controle da direção e bater em uma árvore na BR-262, trecho ente Miranda e Aquidauana, no noite deste sábado (13).





De acordo com o site Bonito Mais, Juvanir seguia sentido Aquidauana onde buscaria um paciente, quando saiu da pista e bateu na árvore.





Chovia no momento do acidente e relatos são de que o veículo teria aquaplanado e por isso saiu da pista e bateu na árvore. A ambulância ficou com a frente destruída.





Equipe do HMRA foi acionada e quando chegou ao local Juvanir já estava sendo socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel à Urgência). Ele estava consciente, mas está hospitalizado.





PRF (Polícia Rodoviária Federal) também atendeu a ocorrência.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Paula Chuva