Morre o Presidente da Câmara de Tacuru, de covid-19

Paulo Mello (PTB) estava internado há uma semana na UTI de hospital em Ponta Porã

Paulo Mello morreu aos 49 anos ©A Gazeta News

O vereador Paulo Mello (PTB), presidente da Câmara Municipal de Tacuru, morreu na noite dessa terça-feira (23) por complicações da covid-19 depois de ficar uma semana internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Ponta Porã.





Ao de 49 anos, Paulo também foi prefeito interino de Tacuru entre 1 de janeiro e junho de 2017, período em que após também ser eleito presidente da Câmara local, permaneceu frente ao Executivo até a realização das eleições suplementares.





Na ocasião ele tentou a reeleição, mas não venceu e logo em seguida também renunciou a ao cargo de vereador para cuidar de assuntos particulares, conforme o portal A Gazeta News. Paulo Mello voltou à disputa política no ano passado, quando foi eleito o vereador mais eleito do município, com 214 votos. O vereador deixa esposa a três filhas.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes