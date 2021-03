Morre o cantor Paulo Sérgio, de covid, após uma semana internado

"Por favor acreditem nessa doença, não neguem", apelou o parceiro Santhiago.

Morreu nesta manhã (12) em Campo Grande o cantor sertanejo Paulo Sérgio, vítima da covid. Ele estava internado desde o dia 6 de março na Clínica Campo Grande. Na semana passada, foi intubado e nesta sexta-feira teve 3 paradas cardíacas e morreu. Um dos agravantes no caso dele era a obesidade.





Paulo Sérgio deixa três filhos, entre eles um bebê de 30 dias.





Atualmente, ele formava dupla com Santhiago, mas começou a carreira ao lado de Marco Aurélio. Os dois são reconhecidos como precursores do sertanejo universitário. Em 2012 se separaram após 17 de caminho juntos, mas Paulo Sérgio também continuou cantando e como empresário de outras duplas.





A dupla cantava desde 1995, mas o primeiro disco só foi gravado em 1997, com as músicas "Escuta", "Deusa Menina" e "Deita No Meu Colo".





No dia 7 de março, o companheiro Santhiago conseguiu entrar na UTI e cantou para o parceiro. Ontem, a homenagem foi em violada em uma pizzaria da Capital. "Por favor acreditem nessa doença, não neguem", apelou Santhiago.

Ele também agradeceu todo o apoio que a dupla recebeu de amigos e fãs. "Mas infelizmente não deu", lamentou.





Ainda não há informações sobre o local do velório.





De acordo com dados de boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, Mato Grosso do Sul tem 192,4 mil casos confirmados e 3.563 mortes registradas desde o início da pandemia. Foram 6.547 infectados e 147 mortos pela doença apenas nos últimos 7 dias.





