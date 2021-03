Morre a jornalista Jucyllene Castilho aos 35 anos em Campo Grande

Mato Grosso do Sul perde mais uma jornalista. Nesta terça-feira (2), Jucyllene Castilho de 35 anos veio a óbito devido a uma embolia pulmonar. No dia 11 de fevereiro deste ano, ela teve um parto prematuro no qual seu bebê Théo, não resistiu e faleceu.





A morte inesperada chocou a classe jornalística de MS que lamenta profundamente a partida de Jucyllene.





Jucyllene estava internada no Hospital Unimed para tratamento de trombose desde o último domingo (28). Ela teve uma parada cardíaca na noite desta segunda-feira (1°) em decorrência da embolia pulmonar, ficou em estado grave e veio a óbito ontem (2).





Jucyllene já trabalhou no jornal O Estado, na emissora SBT, no site Midiamax e atualmente estava na assessoria de imprensa do deputado estadual Capitão Contar (PSL).





Seu esposo, o também jornalista Bruno Arce, agradeceu as mensagens de apoio que têm recebido neste momento de muita dor. Ele também informou que o velório de Jucyllene será às 15h30 no Memorial Park.





Nota do Sindjor





É com imenso pesar que o Sindjor-MS comunica o falecimento da jornalista Jucyllene da Silva Castilho na tarde desta terça-feira (2), aos 35 anos.





