Minutos após gravar vídeo, jovem morre atropelada na avenida Mato Grosso

A jovem Emanuelle Gorski, de 20 anos, foi atropelada no início da noite de ontem em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa 1 hora depois.





Minutos antes do acidente, ela chegou a postar um vídeo no Instagram, avisando que estava "passeando de bike na Cidade do Natal”, na Avenida Afonso Pena. Ao lado de outra jovem, agradecia por ter amiga que "chama para programas saudáveis".





Tragédia - Após as publicações, ela pegou a bicicleta e no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Avenida Hiroshima foi atingida por um carro. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.





Segundo a Santa Casa, Emanuelle deu entrada às 21h46. Chegou pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sedada, intubada e em estado gravíssimo. Ela recebeu atendimento na área vermelha do pronto-socorro, "evoluiu para parada cardiorrespiratória, sem sucesso ao protocolo de reversão do quadro", esclarece o boletim do hospital. A morte foi atestada às 22h50.





Emanuelle é filha de médicos, da cirurgiã plástica Andreia Aleixo e do cardiologista Anthony Gorski. Nas redes sociais, o acidente revoltou grupos de ciclistas. Abalado, o pai disse que ainda não há horários definidos para o sepultamento, porque o corpo da filha ainda não foi liberado do IMOL.

























Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ângela Kempfer e Alana Portela