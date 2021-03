Ministério da Saúde envia 10,4 mil medicamentos do kit intubação para MS

O coordenador da bancada federal, senador Nelsinho Trad, recebeu, agora há pouco, o comunicado do ministro Marcelo Queiroga

O ministro da saúde Marcelo Queiroga garantiu, há pouco, ao senador Nelsinho Trad (PSD/MS), o envio de 10,4 mil unidades de rocurônio, medicamento usado para intubação de pacientes com covid-19.





Como coordenador da bancada federal, o senador Nelsinho Trad organizou uma reunião online com os parlamentares de Mato Grosso do Sul e o ministro da saúde no último sábado (27). O tema da reunião foi o pedido de socorro para que o Ministério da Saúde encaminhasse medicamentos que estão faltando para intubação de pacientes no Hospital Regional e em outros três hospitais: Santa Casa, Cassems e El Kadri.





Após a reunião, o senador ainda pediu para ser recebido presencialmente pelo ministro. Na ocasião, Marcelo Queiroga prometeu a contagem e recontagem dos medicamentos e que enviaria a quantidade possível para Mato Grosso do Sul até terça-feira (30).





Ao receber a boa notícia, o senador divulgou em suas redes sociais a satisfação pelo êxito da bancada federal nessa batalha contra a covid-19.​









ASSECOM