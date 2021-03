Massa de ar seco atua neste fim de semana em Mato Grosso do Sul

Uma grande massa de ar seco predomina sobre Mato Grosso do Sul e impede a formação de nuvens carregadas. As condições esperadas para o fim de semana serão de tempo firme. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica manutenção de céu claro a parcialmente nublado.





O calor deve permanecer ao longo do fim de semana com as temperaturas podendo registrar mínimas de 18°C e máximas de até 41°C. Para Campo Grande a variação está estimada em 22°C a 36°C.





As condições esperadas para este sábado (27) são de céu claro a parcialmente nublado em grande parte do Estado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e de fraca intensidade a partir da tarde sobre as regiões sudoeste e sul.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 70% a 20% ao longo do dia. O índice considerado ideal para a saúde humana segundo a Organização Mundial de Saúde varia entre 60% a 80%. Abaixo e 30% o quadro é considerado preocupante. Ingerir bastante água, evitar exercícios físicos entre 10h e 16h, umidificar ambientes estão entre as recomendações para aliviar o desconforto.





Ventos de intensidade fraca a moderada devem ocorrer ao longo do dia. O sábado pode registrar temperaturas com variação entre 19°C a 39°C no Estado. Na capital a variação está estimada entre 24°C a 36°C.





Por: Mireli Obando