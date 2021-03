Março terá acumulados de chuva e calor acima da média em Mato Grosso do Sul

O clima no mês de março em Mato Grosso do Sul será de chuva e temperaturas acima da média, de acordo com prognóstico emitido pelo centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





No quesito chuva, março de 2021 será o oposto do ano passado que registrou El Niño e estiagem. Os modelos meteorológicos CFSv2/NOAA e INMET apontam acumulados expressivos, especialmente na parte centro-norte do Estado, onde a precipitação total esperada varia entre 300 a 400 milímetros. Já para a parte sul são esperadas chuvas abaixo da média com acumulados em torno de 80 milímetros.





“Recomenda-se atenção com chuvas intensas, alagamentos e enxurradas temporárias, elevação no nível dos rios e grande atividade elétrica que favorece a queda de raios durante o mês de março”, orienta a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.





Sobre as temperaturas, a tendência é que elas fiquem acima da média em grande parte do Estado. A estimativa é que sejam registrados picos de 37°C que combinados com a alta umidade relativa do ar, favoreçam a formação das instabilidades e bastante chuva. A exceção será a região do bolsão, onde as temperaturas tendem a apresentar valores dentro da normalidade esperada para o mês.





Historicamente, as temperaturas no mês de março em Mato Grosso do Sul variam entre 18 °C a 35 °C, com a região pantaneira registrando as temperaturas mais elevadas. Os dados históricos de chuva, mostram variação entre 125 a 200 milímetros para o mês, com os maiores acumulados se concentrando nos setores norte e nordeste.





Previsão do tempo





Para esta segunda-feira (1) a meteorologia indica tempo firme nos setores oeste e sul, e céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva nas demais áreas. Chuvas localmente intensas e raios podem ocorrer.





A umidade relativa do ar pode variar entre 100% a 55% ao longo do dia, e o vento, fraco a moderado em todo Estado. As temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 37°C no Estado. Na capital a variação está estimada em 21°C a 30°C.





Por: Mireli Obando