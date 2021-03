Laboratório da unidade da Friboi em Campo Grande conquista acreditação da norma ISO

A acreditação é uma referência internacional para os clientes e mercados atendidos pela Companhia

O laboratório da fábrica da Friboi em Campo Grande (MS) foi recomendado à acreditação na norma NBR ISO 17025:2017, após auditoria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em janeiro. A conquista atesta a qualidade e confiabilidade dos resultados dos ensaios realizados na própria planta, que segue rigorosos processos em conformidade com os requisitos exigidos pelo órgão, e também comprova o engajamento dos colaboradores e a importância dos treinamentos internos para o alcance desse reconhecimento.





Além disso, a acreditação do Inmetro também é resultado de sólidos investimentos feitos pela área de Garantia da Qualidade da Friboi em melhorias em suas unidades laboratoriais e na capacitação de colaboradores em todo o país, seguindo as metodologias internacionalmente reconhecidas e validadas.





“Essa conquista é reflexo do compromisso da Friboi para assegurar o mais alto nível de qualidade de nossos serviços e produtos. A chancela do Inmetro comprova nosso posicionamento como uma empresa que implementa as melhores práticas e nos motiva para buscar novos reconhecimentos importantes na indústria de alimentos”, afirma Emília Raucci, diretora de Garantia da Qualidade da Friboi.





A fábrica da Friboi em Campo Grande possui mais de 3600 colaboradores. Em Mato Grosso do Sul, a Companhia conta com mais de 14 mil funcionários, em 10 municípios, que são responsáveis pela produção de alimentos que chegam a mais de 50 países nos cinco continentes.





Sobre a Friboi





Com mais de quatro décadas de história, a Friboi – unidade de negócios de carne bovina da JBS – revolucionou o mercado ao descomoditizar a carne bovina brasileira e construir uma marca referência no mercado. A empresa mantém algumas das marcas de carne bovina mais reconhecidas do Brasil, com um amplo portfólio de produtos, composto pela homônima e líder de mercado Friboi, Maturatta Friboi, Do Chef Friboi, Reserva Friboi, 1953 Friboi e Swift Black, que atendem a diversos públicos. Com foco na garantia de origem, na qualidade e na segurança do alimento entregue ao consumidor, desde o bem-estar animal até a entrega do produto final, a Companhia adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de gado de forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos. A Friboi está presente em mais de 150 países e, atualmente, conta com 37 unidades produtivas em todo o Brasil.





ASSECOM