JBS tem melhor resultado trimestral da história, com Lucro Líquido de R$ 4 bilhões

A JBS fechou o quarto trimestre de 2020 com Lucro Líquido de R$ 4 bilhões, importante crescimento de 65% na comparação com o mesmo período de 2019. Esse foi o melhor resultado trimestral da história da empresa. No acumulado do ano, a Companhia apresentou lucro de R$ 4,6 bilhões, com melhoria em todos os principais indicadores de desempenho.



A Receita Líquida da empresa no trimestre chegou a R$ 76,1 bilhões, aumento de 33,1% ante o apresentado há um ano. Esse resultado ajudou a JBS a atingir a maior Receita Líquida anual da sua história, de R$ 270,2 bilhões, um acréscimo de 32,1% sobre o alcançado em 2020. O EBITDA (indicador de desempenho operacional da companhia) chegou a R$ 7 bilhões no trimestre, evolução de 24,1% na comparação com o quarto trimestre de 2019. No ano, o EBITDA foi de R$ 29,6 bilhões, outro recorde na história da Companhia, com crescimento de 48,7% na comparação com 2020.

Saúde financeira atinge melhor patamar

A Geração de Caixa Livre da JBS no 4T20 aumentou 18,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior e chegou a R$ 3,8 bilhões. No acumulado do ano, a Companhia ostentou geração de R$ 17,8 bilhões de caixa livre, um crescimento de 87,3% na comparação com o acumulado de 2020. Com isso, foi possível atingir uma posição de caixa bastante confortável, com disponibilidade financeira total de R$ 29,9 bilhões, incluindo linhas de crédito pré-aprovadas, no final de 2020. Esse montante seria suficiente para o pagamento integral da dívida da empresa até meados de 2026, mesmo sem geração de caixa.

Com tudo isso, a alavancagem da JBS continuou sua trajetória de queda, e a relação entre dívida líquida e EBITDA, em reais, chegou a 1,56x. Em dólares, esse indicador chegou a 1,58x. Trata-se do menor patamar da história da Companhia. A redução de dívida líquida foi de US$ 1,8 bilhão, e a redução de despesa financeira líquida foi de US$ 83,9 milhões no ano, uma queda de 10,4%.

Todas as unidades de negócios da JBS apresentaram crescimento de Receita Líquida tanto no quarto trimestre, quanto no acumulado do ano. A JBS Brasil, que inclui a Friboi, atingiu Receita de R$ 13,4 bilhões no trimestre (+39,9%), com acumulado de R$ 41,7 bilhões no ano (+30,5%). A Seara teve Receita trimestral de R$ 7,5 bilhões (+31,8%), com R$ 26,7 bilhões no ano (+31,8%). A JBS USA Beef teve Receita de R$ 30,3 bilhões no trimestre (+26,9%) e R$ 112,1 bilhões no acumulado do ano (+28,6%). A JBS USA Pork atingiu Receita de R$ 9,3 bilhões no trimestre (+47,5%), com R$ 32,2 bilhões no ano (+37,1). Já a Pilgrim’s Pride alcançou Receita trimestral de R$ 16,8 bilhões (+33,4%), com acumulado de R$ 62,2 bilhões no ano (+38,3%).