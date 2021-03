Inaugurada Loja Conceitual da Kion Cosmetics em Campo Grande

Em evento que reuniu um seleto grupo de convidados e representantes dos principais órgãos de imprensa de Mato Grosso do Sul, foi inaugurada oficialmente no fim da tarde desta sexta-feira, 19 de março, a primeira loja da Kion Cosmetics de Mato Grosso do Sul. Loja de Conceito da marca, o estabelecimento está localizado num dos pontos mais valorizados do comércio da Capital, a Rua Rio Grande do Sul, 1.142, quase na esquina com a Rua Antônio Maria Coelho.





“É a realização de mais uma etapa na história de sucesso do Grupo Dakila. É como se estivéssemos indo ao encontro das nossas raízes, pois, os produtos da Kion Cosméticos são produzidos todos com matéria prima aqui de Mato Grosso do Sul, mais precisamente a argila de Corguinho” afirmou o empresário Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Instituto Dakila Pesquisa e sócio-diretor da Indústria Brazilian Kimberlite Clay responsável pela produção de toda a linha de produtos Kion Cosmetics.





Ouvido pela reportagem do Grupo Impacto de Comunicação, o empresário enfatizou que essa primeira Loja de Conceito da Kion é motivo de orgulho e tem uma representação muito forte para todo o Grupo Dakila Pesquisas. “Hoje já estamos presentes em outros centros brasileiros e mesmo em outros países, mas esse momento é marcante para todos nós por se tratar da primeira Loja de Conceito em Mato Grosso do Sul onde começamos toda a nossa história” frisou. Urandir adiantou à reportagem que o sucesso da linha Kion é tamanho que já está em estudo a criação de uma franquia. Segundo ele, os estudos estão se iniciando e já há vários pedidos de empresários que querem ser franqueados da marca assim que a franquia for criada. “Mas, tudo tem de ser feito dentro de um cronograma bem elaborado. Assim, vamos estruturar essa nossa primeira Loja de Conceito e, mais adiante, transformamos a Kion Cosmetics em uma franquia” disse.