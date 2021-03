- Jornal Correio MS

Os números da vacinação contra a Covid-19 no Brasil desta quinta-feira (4) revelam que Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou as duas doses proporcionalmente na população.





No Estado, 53.779 pessoas receberam a primeira e a segunda dose do imunizante, o equivalente a 1,91% da população, segundo dados divulgados até às 8h (horário de Brasília).





Distrito Federal ocupa a segunda colocação com 1,77% da população imunizada com as duas doses (54.145 pessoas). Na sequência aparece Roraima, com 1,51% da população protegida (9.500 pessoas).





Conforme o levantamento do consórcio de veículos de imprensa feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, 2.303.850 brasileiros já receberam a segunda dose da vacina (1,09% da população).





O consórcio de veículos de imprensa é formado pelos jornais Extra, Folha de S.Paulo, G1, O Estado de S. Paulo, O Globo e UOL.









Por: Bruno Chaves