HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (28)

Áries - 21/03 a 20/04

O domingo de Lua cheia anuncia momentos deliciosos e intensos no amor. Decisões sobre o futuro a dois e planos do casamento animarão o clima e estabilizarão a relação. Se estiver só, novo envolvimento poderá começar como amizade. Conte com maior segurança nos relacionamentos e caminhos de vida iluminados. Hora de resolver assuntos do coração e iniciar novo ciclo.





Touro - 21/04 a 20/05





Planeje a agenda da semana. Empolgação com novo projeto de trabalho e evolução da carreira marcarão esta Lua cheia, que também favorecerá a saúde e tornará o cotidiano mais gostoso. Crie um ambiente seguro ao seu redor. Reestruturações no projeto de vida, rotina e maior sintonia com a espiritualidade contribuirão com o sucesso dos empreendimentos e a estabilidade financeira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Paixão, entusiasmo e encantamento pela vida marcarão esta Lua cheia, que também ativará sua criatividade. Bom para se reinventar, desenhar novos projetos e descobrir prazeres diferentes. Fase de autoconfiança, fé e respeito à sua individualidade. Amizade de longa data fará um convite especial. Fortaleça vínculos. Viagem só será possível em lugar isolado, com total cuidado da saúde.





Câncer - 21/06 a 21/07





Autoestima positiva, segurança, conforto e harmonia familiar tornarão o domingo especial. Valorize as origens, fortaleça bases afetivas e encerre processos do passado. A Lua cheia trará cura emocional e empolgação com planos de mudança. Futuro iluminado. Invista em qualidade de vida, cuide de quem você ama e eleve padrões. Novas propostas. Firme relações profissionais. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas animadas, amizades motivadoras e segurança nos relacionamentos darão sabor ao dia. A Lua cheia ativará as comunicações, fique por dentro das novidades! Ideias luminosas e conexões com pessoas queridas de longe movimentarão este domingo. Embarque numa onda de energia positiva e amplie horizontes. Assuntos leves arejarão a cabeça. Construa relações de confiança.





Virgem - 23/08 a 22/09





Valores afetivos estarão no comando. Momento de aprofundar vínculos, estabilizar o trabalho e abrir caminhos na carreira. Aproveite a Lua cheia para resolver assuntos financeiros, fazer contas e cuidar das suas posses. Bom momento para decidir investimentos futuros. Você poderá ampliar o patrimônio e apostar num lifestyle diferente. Marte anuncia conquistas na carreira. Abrace a missão.





Libra - 23/09 a 22/10





Com Lua cheia em seu signo, projeto de vida e caminhos do coração ficarão iluminados. Decisões de viagem, de investimentos no seu desenvolvimento e de planos do casamento serão tomadas com maior segurança e clareza neste domingo. Se estiver só, um relacionamento que começar hoje poderá se tornar estável e duradouro. Aproveite para cuidar da beleza, da imagem, e revelar seus encantos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua cheia revelará sonhos, desejos e ambições. Momento especial no autoconhecimento e ligação com a espiritualidade. Aproveite o domingo para se sintonizar com a força interior e equilibrar suas energias. Ambiente seguro em casa e estabilidade familiar serão bases de apoio para assumir novas responsabilidades de trabalho. Cultive a paz de espírito e cuide da saúde.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lindo momento para se associar, firmar amizades, ingressar num grupo influente e iniciar parcerias. Compartilhe conteúdos de utilidade pública. Divulgue informações relevantes e instrutivas. A Lua cheia trará maior interação com as redes sociais, empatia e envolvimento com os acontecimentos coletivos. Conversas com os filhos, o par, irmãos e pessoas próximas trarão segurança.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caminhos para o futuro ficarão iluminados nesta Lua cheia. Aproveite o domingo para tomar decisões de trabalho e de investimentos com segurança e alavancar a carreira. Uma onda de energia positiva anuncia sucesso, popularidade e maior estabilidade. Sintonize o radar nas oportunidades de crescimento financeiro e projete a imagem profissional. Harmonia familiar.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua cheia trará esperanças e fortalecerá a fé. Notícias de alguém de longe e decisões de planos de longo prazo diminuirão inquietudes. O domingo também trará envolvimento com causas sociais e humanitárias, valores universais e sintonia com a sabedoria espiritual. Vênus inspirará palavras carinhosas e motivadoras. Bom para falar de amor e estabilizar uma relação especial.





Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções fortes, neste domingo. A Lua cheia intensificará a vida íntima e iluminará os sentimentos. Bom momento para implantar mudanças no lifestyle, padrões de consumo e no ambiente social. Aprofunde um vínculo importante em sua vida e encontre respostas existenciais. Discussões de assuntos de família e da casa esclarecerão decisões. Defina detalhes de contratos e de projetos.





Por: ROSA DI MAULO





