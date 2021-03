HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (27)

Áries - 21/03 a 20/04

O prazer estará nas coisas simples e rotineiras. Cuidados de saúde incluirão atividade física, relaxamento e alimentação equilibrada, além do distanciamento social. Troque mensagens com amigos, cheque notícias sobre a pandemia e respeite as orientações médicas. Caminhar, correr, fazer trilhas, treinar em casa ou junto à natureza farão bem ao espírito neste sábado.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o fim de semana para curtir os filhos, descontrair e restaurar suas energias. Clima sossegado, coração tranquilo e saúde protegida pelo isolamento em casa darão paz de espírito e bem-estar. Até seu aniversário, valerá dar atenção à voz interior e aos sonhos, fazer um balanço dos últimos tempos, visualizar o que deseja para o futuro. Finalize um longo ciclo e siga com fé.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Curta momentos gostosos de privacidade. Iniciativas como cuidar das plantas, arrumar a casa, treinar e dar um tempo para a cabeça restaurarão suas forças. Cultive a paciência, a tolerância e diminua irritações. Não sendo possível antecipar o futuro, então a opção é viver um dia de cada vez, da melhor forma, e não perder as esperanças. Pense coletivamente, apoie amizades e causas sociais.





Câncer - 21/06 a 21/07





Planos atraentes e mais segurança nos relacionamentos profissionais darão a sensação de boas escolhas. Planeje uma viagem curta ou faça um bate-e-volta num lugar bonito de natureza exuberante e recarregue as baterias. As conversas de hoje serão transformadoras. Bom momento para aprofundar nova relação e investir no seu futuro. Sucesso na carreira. Organize documentos.





Leão - 22/07 a 22/08





Conexões com pessoas queridas de longe, ou convite de viagem, levantarão o astral. Fortaleça vínculos especiais em sua vida e alargue os horizontes neste sábado. Valores afetivos contarão pontos nas decisões financeiras e de trabalho. Valerá planejar compras, despesas, custos de um novo projeto e evitar gastos excessivos. Posicionamento nas questões coletivas e de justiça.





Virgem - 23/08 a 22/09





Emoções fortes e empatia marcarão este sábado, com Lua em seu signo. Invista na imagem, cuide das necessidades pessoais e mantenha hábitos saudáveis. Carreira e futuro continuarão em foco. Planeje mudanças e troque confidências com alguém da sua confiança. Uma relação de trabalho poderá causar desconfianças. Desafaça uma ilusão e assuma independência. Poder em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Relaxe, durma mais e ceda à preguiça no sossego do lar. Autoconfiança e segurança nos relacionamentos tranquilizarão o coração nesta fase. Se estiver só, Sol e Vênus atrairão chances para o amor. Critérios de escolha deverão ser mais exigentes, se quiser que dê certo. Planeje uma viagem segura, junto à natureza. Respire novos ares e diminua o estresse. Harmonia nas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Curta as coisas simples do convívio familiar e implante uma rotina leve e saudável. Cuidar do corpo, da beleza, e manter a saúde protegida são iniciativas que darão segurança. O sábado também será gostoso para conversar com amigos a distância e descobrir novos focos de interesse. Investigue temas diferentes e desvende mistérios. Amor com discussões e ajustes nos planos. Mudanças pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Discuta planos com a família, curta momentos carinhosos com os filhos, ou o par, e cultive a alegria. Jogos e atividades diferentes em casa proporcionarão momentos leves e divertidos neste sábado. Se estiver só, uma paixão virtual terá tudo para se transformar numa relação estável e duradoura, mesmo que comece por brincadeira. Criatividade em alta! Anote ideias e desenvolva novo projeto.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conexão com alguém especial de longe despertará desejos de mudanças. Orçamento curto e envolvimento com assuntos de família não permitirão extravagâncias, apesar dos desejos de viajar ou de investir numa nova atividade. Aproveite o sábado para resgatar relações que andam distantes, colocar as comunicações em dia e a cabeça no lugar. Esclareça informações confusas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversas gostosas e esclarecedoras darão segurança nas escolhas. Decida planos de longo prazo com o par. Se estiver só, circule nas redes e inicie relações. O sábado trará informações relevantes e mudanças nos padrões de consumo. Investimentos em conforto e qualidade de vida serão prioritários. Desfaça confusões nas contas e elimine desperdícios de dinheiro.





Peixes - 20/02 a 20/03





Discussão de detalhes ou de planos poderá causar ruídos numa relação especial. Use as palavras certas, fale com calma e desfaça confusões. Assuntos de família e da casa cobrarão decisões. Aproveite o sábado para expressar seu carinho e imprimir mais emoção ao amor. Finanças e relacionamentos permanecerão estáveis. Fique de olho numa oportunidade de negócio.





Por: ROSA DI MAULO





***