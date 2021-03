HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Com Lua em seu signo, o domingo inspirará cuidados pessoais e de saúde. Aposte também numa caminhada, corrida ou treino. Discussões estimulantes com amigos poderão acontecer nas redes ou por mensagens, sua participação com tom moderado e informações precisas será bastante valorizada. Aproveite para firmar novas amizades, ou fortalecer a posição num grupo seleto.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o domingo para dormir mais, relaxar e ceder à preguiça. Sonhos e desejos ficarão mais claros e inspirarão planos de longo prazo. Novo empreendimento poderá crescer. Decisões financeiras serão tomadas com maior segurança na próxima semana. Se aguarda por uma resposta profissional, virá positiva. Empatia e afeto nas interações de hoje. Cultive as boas amizades.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amigos estarão por perto, neste domingo. Palavras carinhosas, ambiente protetor formado por relações de confiança, troca de conhecimentos e novos projetos desenharão panorama mais positivo para o futuro. Conte com grande sucesso dos empreendimentos. Decisões de vida incluirão uma viagem especial e planos de longo prazo. Mais poder, visibilidade e prestígio na carreira!





Câncer - 21/06 a 21/07





Assuma novas responsabilidades e invista no seu futuro. O domingo trará mais segurança nos planos de longo prazo e na carreira. Prepare as próximas ações, planeje mudanças, aprofunde relações e crie novos vínculos. Alguém especial de longe tocará o coração. Espere por um convite atraente. Viagem favorecerá o amor. Se não for possível ainda, em breve surgirão boas condições.





Leão - 22/07 a 22/08





Planeje uma viagem com antecedência. O domingo trará decisões de mudanças e otimismo com novos planos. Troque confidências com a família ou alguém próximo e defina rumos. Hora de dar mais espaço às amizades, marcar presença nas redes com posicionamentos claros e usar o poder de influência para o bem comum, sua contribuição será valiosa nestes tempos de incertezas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuma seu poder e impulsione a carreira com novo empreendimento. Aproveite o domingo para eliminar tarefas e organizar a agenda da semana. Mudanças no ambiente de trabalho ou no lifestyle abrirão caminho para uma realização maior. Conquiste novos territórios e ganhe projeção profissional. Amor com clima mágico, empatia e planos de futuro. Casamento em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Autoconfiança, carinho, entendimento e segurança nos relacionamentos darão sabor ao domingo. Decisões de viagem ou conexões internacionais e planos de longo prazo desenharão um cenário otimista para o futuro, apesar das restrições da pandemia. Alargue horizontes e programe investimentos no seu desenvolvimento. Conte com apoio e união familiar. Sucesso no trabalho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cuidados de saúde e trabalho ocuparão a cabeça neste domingo que será bastante produtivo. Faça o tempo render, com atenção plena em cada tarefa e organização inteligente. Conversas com a família darão segurança. Bom momento para decidir mudanças e reestruturações. Amor com grande sintonia, clima mágico e encantamento. Aproveite a inspiração para criar planos a dois.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aprofunde o diálogo com os filhos, o par ou alguém especial. O domingo trará iniciativas nos relacionamentos e novo começo no amor. Bom para despertar os sentimentos e viver com mais emoção. Discussões importantes poderão mudar planos e conceitos. Encontre soluções originais “fora da caixa” para dar uma virada na sorte e vencer os desafios. União familiar e segurança.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Domingo gostoso para fazer suas coisas em casa, curtir o carinho da família e pensar nas soluções de trabalho. Saúde em segurança e acordos financeiros darão tranquilidade, embora as notícias não sejam nada animadoras. Cheque informações com fontes confiáveis e desfaça confusões. Saudade de alguém especial. Lindas lembranças e histórias emocionantes do passado tocarão o coração.





Aquário - 21/01 a 19/02





As comunicações estarão aceleradas hoje. Conversas carinhosas e esclarecedoras alimentarão a alma e o coração. Bom momento nos negócios. Faça contas e planeje investimentos futuros. Bases materiais e afetivas firmes darão mais segurança. Decisões de vida, planos de expansão e reestruturações na casa também entrarão no menu do dia. Conte com maior poder de organização.





Peixes - 20/02 a 20/03





Assuntos financeiros estarão em destaque, neste domingo. Apoie a família, abasteça a casa e planeje compras. Soluções práticas manterão o orçamento equilibrado e a vida estável. Amizades num ambiente diferente e parcerias motivarão novos projetos. Inicie novo ciclo e realize sonhos. O amor será fonte de inspiração para você dar passos mais largos na carreira e fazer bons negócios.





Por: ROSA DI MAULO





