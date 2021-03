HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Sonhos reveladores inaugurarão fase de maior autoconhecimento e sintonia com a espiritualidade. Aproveite a Lua nova para dar um mergulho no mundo interior. As próximas quatro semanas serão significativas na terapia e nas decisões de vida. O sábado trará informações esclarecedoras e responsabilidade social. Limite deslocamentos. Relaxe e restaure suas energias.





Touro - 21/04 a 20/05





Faça novas amizades nas redes e assuma posição clara nas interações com grupos. A Lua nova poderá mudar o ambiente social e aumentar o envolvimento com os acontecimentos coletivos. As próximas quatro semanas movimentarão a equipe de trabalho e ampliarão trocas com amigos. Aproveite o sábado para pensar nos investimentos futuros e determinar planos de longo prazo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Posição de maior destaque e sucesso na carreira acompanharão esta Lua nova, que trará mais popularidade, poder e prestígio. Aproveite as próximas quatro semanas para conquistar seu lugar ao sol, com independência e autonomia. Lutas não serão em vão, contribua com a coletividade. Marte em seu signo abrirá novos caminhos de realização pessoal e profissional. Ganhe relevância.





Câncer - 21/06 a 21/07





A força dos sentimentos e a fé derrubarão crenças que não correspondem à realidade atual e alargarão seus horizontes. Aproveite a Lua nova, em harmonia com seu signo, para planejar viagem e estudos, aprofundar relações, aumentar esperanças e confiar no futuro. As próximas quatro semanas trarão mudanças importantes de vida. Fase de superação e de escolhas sábias.





Leão - 22/07 a 22/08





Melhor época do ano para mudanças. Assuma um lifestyle diferente, crie estratégias no trabalho e reformule a rotina. As próximas quatro semanas serão positivas para decisões de vida e inovações na carreira. Aprofunde amizades, aumente o poder de influência e inicie relações. Fase gostosa na vida íntima, com mais cumplicidade e entendimento. Se estiver só, alguém especial virá para ficar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Inicie uma relação ou nova fase no casamento. O sábado será especial no amor. Você poderá se apaixonar para valer ou intensificar um relacionamento já existente, com Lua nova na área afetiva. As próximas quatro semanas serão muito positivas para se associar, firmar parcerias e aprender com novas referências. Conte com harmonia, emoção e empatia nas interações de hoje.





Libra - 23/09 a 22/10





Reformulações na rotina priorizarão cuidados corporais, de beleza e da saúde. Aproveite a Lua nova para começar atividades que proporcionarão maior equilíbrio e bem-estar. Proposta de trabalho ou de viagem que virá de longe animará o clima. As próximas quatro semanas trarão decisões importantes de vida, aumento de responsabilidades e cenário positivo para o futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua nova inaugurará fase de prazer, paixão e maior realização pessoal. Aproveite as próximas quatro semanas para intensificar a vida íntima, criar projetos a dois, brilhar e conquistar novos espaços. Bom período também para fortalecer a identidade e explorar seus talentos. Conversas com a família definirão mudanças e rumos. Organize antigos papéis e documentos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Comece fase nova na vida familiar e no amor. Durante quatro semanas, a Lua nova fortalecerá suas bases afetivas, a autoestima, e trará resgates importantes do passado. Bom período para arrumar suas bagunças, renovar a casa, investir em mais conforto e segurança. Transações imobiliárias serão positivas. Você poderá fazer acertos financeiros e viver com mais tranquilidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite a Lua nova para descobrir maneiras diferentes de se comunicar e de divulgar o trabalho. As próximas quatro semanas serão favoráveis para firmar acordos com irmãos, ampliar contatos, acertar a documentação, esclarecer contratos e fazer negócios. Espere também por novidades, declaração de amor e palavras motivadoras, carregadas de emoção. Atenção às notícias e à saúde.





Aquário - 21/01 a 19/02





Inicie um empreendimento, decida investimentos e fortaleça as bases materiais. Com Lua nova na sua área do dinheiro, negócios estarão aquecidos. Aproveite as próximas quatro semanas para colocar a vida financeira em ordem e proteger o patrimônio, com visão realista e escolhas maduras. Não será hora de assumir riscos. Amor com estabilidade, soma de recursos e planos de longo prazo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Comece novo ciclo! Com Lua nova em seu signo, caminhos para o futuro e projeto de vida ficarão iluminados. Aproveite as próximas quatro semanas para realizar sonhos, projetar a imagem e revelar seus encantos. Investimentos na casa e decisões de assuntos familiares permitirão viver com mais conforto e segurança. Novos objetivos pela frente. Mude conceitos. Amor em alta!





Por: ROSA DI MAULO





***