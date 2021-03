HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o sábado para relaxar e fazer um balanço dos últimos tempos. Novas amizades e sintonia com a espiritualidade manterão o astral em alta. Respire novos ares, movimente o corpo e discuta assuntos intrigantes com amigos. Momento de cultivar a serenidade e a paz de espírito. Bom para curtir paisagens bonitas, tirar fotos, dar asas à imaginação e equilibrar as energias.





Touro - 21/04 a 20/05





Um pouco de privacidade fará bem ao espírito. Mergulhe nos sentimentos e curta as delícias da intimidade. Talvez não queira fazer nada hoje. O pensamento se voltará para o futuro. Novas metas desenharão um cenário positivo na carreira, com boas perspectivas de crescimento financeiro. Cultive a paz e o sossego, neste sábado. As mudanças que deseja virão em breve. Novas filosofias.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sábado de muitas emoções, com Lua na área afetiva. Embarque num clima romântico e curta momentos carinhosos e divertidos com o par. Se estiver só, fantasias amorosas encherão o coração de esperanças. Visualize o quer para o futuro com fé e riqueza de detalhes, o universo conspirará a seu favor. Conte com poder de conquista e abra novos caminhos. Sucesso e vitórias pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Diminua a velocidade e faça o que você precisa no seu ritmo. Sábado gostoso para curtir os pequenos prazeres rotineiros, cuidar da saúde com boa alimentação e exercícios, aproximar quem está longe com vídeo-chamada e aprofundar o tom das conversas no amor. Fase de respostas existenciais e de crescimento espiritual. Expanda a consciência e alargue os horizontes.





Leão - 22/07 a 22/08





A busca de prazeres diferentes e de maior satisfação pessoal inspirará planos de mudança e novos projetos. Aproveite para criar, curtir momentos carinhosos com os filhos ou o par, acreditar na sorte e pensar em soluções. Trocas de mensagens com amigos darão dicas preciosas sobre os caminhos e inovações. Troque confidências com alguém especial. Planos do casamento poderão se realizar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dispense as fantasias e foque nas coisas práticas, hoje. Aproveite o sábado para arrumar a casa, eliminar pendências e organizar tarefas de trabalho. Decisões sobre o futuro dependerão de postura clara nas relações e planos realistas. Mudanças poderão ser programadas com calma, depois que você puser a rotina e a vida em ordem. Mate a saudade de alguém especial com vídeo-chamada.





Libra - 23/09 a 22/10





Harmonia nas relações cotidianas será fundamental. Colabore com as pessoas próximas e torne a convivência mais gostosa com gentilezas e palavras motivadoras. Cenário positivo no trabalho e na vida familiar contribuirão com maior equilíbrio e bem-estar. Dê um toque de arte nos seus espaços e organize ideias. Conversa animada encurtará a distância com quem está longe. Planeje viagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Uma mudança poderá se concretizar, mesmo que tudo pareça um tanto confuso. Converse com a família, resolva assuntos financeiros e detalhe planos. Hora de partir para a ação e arrumar suas bagunças com critérios bem definidos. O sábado revelará sentimentos, desejos e verdades. Rompa as próprias barreiras. Bom momento para reestruturações e decisões que darão mais leveza à vida.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com Lua em seu signo, dedique mais tempo a você. Cuidados pessoais, de saúde e com sua imagem jogarão a autoestima para cima. Programe um dia agradável e reconfortante. Assuntos leves arejarão a cabeça e melhorarão o humor. Circule pelas redes, leia um livro interessante, troque uma ideia com quem estiver por perto e curta um clima acolhedor com a família, ou o par.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Viaje nos sonhos, solte a imaginação e curta um sábado sossegado. Bom para relaxar e diminuir o estresse do trabalho e de uma semana agitada. Aproveite para dormir mais e aquietar a mente. Perspectivas financeiras positivas darão tranquilidade. Fase positiva nos negócios e decisões de investimentos. Cultive a generosidade de espírito. A intuição falará mais alto que a razão, hoje.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o sábado para por ideias criativas em prática, focar nas suas coisas e pensar na vida. Bom momento para determinar objetivos pessoais e planos de expansão. Otimismo e entusiasmo não faltarão. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, sua cabeça estará a mil. O futuro ninguém sabe. Já o presente contará com a inspiração do amor e radar ligado em novos negócios.





Peixes - 20/02 a 20/03





Resolva assuntos familiares e domésticos, com paciência, confiança no futuro e sentimentos generosos. Aproveite o sábado para consertar o que não funciona. Pequenos reparos na casa e ajustes nos planos farão grande diferença na sua experiência e estado emocional. Cuide da beleza, invista em mais conforto e aumente sua segurança. Projetos a dois trarão grande motivação.





Por: ROSA DI MAULO





