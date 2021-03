HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Cumpra formalidades e firme amizades. Equipe e ambiente social cobrarão atenção e posicionamento hoje. Envolvimento com assuntos coletivos e responsabilidades aumentarão. Cheque informações antes de passá-las para a frente e não se iluda com aparências. O momento requer visão realista dos acontecimentos e das parcerias. Ouça conselho de alguém experiente.





Touro - 21/04 a 20/05





Firme um contrato de longo prazo. O dia favorecerá investimentos e plano de carreira. Bom momento para iniciar um empreendimento e construir maior segurança para o futuro. Contenha gastos desnecessários. O dinheiro terá rumo certo e será melhor empregado com as decisões que você tomará hoje. Espere por uma virada positiva de vida. Novas amizades pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Resolva assuntos jurídicos e de viagem. Vários planetas trarão soluções mais efetivas para vencer desafios e pôr a vida em ordem. Tome iniciativas. Com Marte em seu signo, a fase será agitada por novas demandas e projetos pessoais. Conquiste maior independência e autonomia. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Conte com poder de influência, propostas estimulantes e vá com fé!





Câncer - 21/06 a 21/07





Pense no futuro e planeje mudanças. A busca por um sentido maior para a vida inspirará novos projetos e investimentos no desenvolvimento pessoal. Conexão internacional, ou convite de viagem, virá na direção dos sonhos. Mergulhe nos sentimentos e fortaleça a segurança interior. O dia revelará sonhos e ambições. Um pouco de privacidade iluminará desejos e novas possibilidades.





Leão - 22/07 a 22/08





O dia será favorável a inovações na carreira e abertura a novos relacionamentos. Associações, conexões internacionais, ou com pessoas de outras cidades ampliarão sua atuação e enriquecerão o trabalho. Firme novas amizades. Interações nas redes revelarão tendências e trarão novidades estimulantes. Troca de confidências e cumplicidade na vida íntima. Renove conceitos sobre o amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Demandas e responsabilidades de trabalho aumentarão. Elimine tarefas pendentes e lance novas ideias ou projetos. Ótimo momento para reestruturar a rotina, alcançar um nível maior de organização ou metas mais altas. O amor seguirá como inspiração para vencer barreiras e transformar crenças. Clima carinhoso nas interações de hoje alimentarão a alma e o coração.





Libra - 23/09 a 22/10





Conquiste prestígio e relevância no trabalho. Exerça seus talentos e autoridade com autoconfiança e habilidade diplomática. Ótimo momento para expor ideias e soluções, brilhar nas reuniões e apresentações, aprovar projetos e fortalecer sua posição. Vários planetas em harmonia com seu signo aumentarão responsabilidades com seu desenvolvimento e o compromisso nas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dedique mais tempo à família e à casa hoje. Conversas esclarecedoras motivarão mudanças e novos planos para a vida íntima. Clima mágico e esperançoso intensificarão o amor. Encontre soluções criativas, um sonho que parecia impossível poderá se realizar. Afaste energias negativas e faça sua luz brilhar com a força dos sentimentos e sintonia com a espiritualidade. Paixão em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas pontuais e objetivas firmarão novo relacionamento. Inicie uma parceria ou comece nova fase no amor. Bom também para esclarecer dúvidas e discutir cláusulas de um contrato. Acertos com irmãos ou pessoa próxima trarão segurança. Comunicações e contatos estarão abertos. Aproveite para divulgar o trabalho e resolver transações comerciais. União e harmonia familiar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Hora de colocar as finanças em ordem, fortalecer bases materiais e afetivas e estabilizar a vida. Você poderá receber uma proposta atraente de trabalho ou de negócio e redirecionar investimentos. Conte com intuição aguçada e poder de negociação numa atividade comercial. As interações de hoje abrirão portas. Descubra novidades nas redes. Surgirão novos focos de interesse.





Aquário - 21/01 a 19/02





Vários planetas em seu signo cobrarão decisões definitivas sobre o projeto de vida e planos de longo prazo. Determine objetivos pessoais e aproveite oportunidades de estabilizar as finanças e a vida íntima. Negócios estarão aquecidos. Você fará boas escolhas hoje. Aproveite também para se presentear com algum mimo e investir na imagem. Responsabilidades aumentarão. Cuide da saúde.





Peixes - 20/02 a 20/03





Terapia, meditação e mais horas de sono promoverão autoconhecimento, equilíbrio e tranquilidade. Construa maior segurança interior. Hora de realizar os sonhos, com confiança nas relações e no futuro. União de Vênus, Sol e Netuno em seu signo destacará seus encantos e atrairá novos relacionamentos. Empatia nas interações de hoje. Cultive emoções positivas. Amor em alta!





Por: ROSA DI MAULO





