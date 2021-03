HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Encerre um longo ciclo com autoconhecimento e respeito à sua sensibilidade. A intuição estará aguçada. Planos para o futuro poderão mudar nesta semana, que trará redirecionamento da carreira e acerto de rumo. Inicie um curso ou uma parceria poderosa. Comunicações e contatos estarão abertos. Você poderá ingressar num grupo influente. Ouça conselhos de uma amizade experiente.





Touro - 21/04 a 20/05





Sintonia com amigos, poder de influência e espírito de cooperação marcarão sua atuação nesta semana, que será de trocas motivadoras, maior interação nas redes e cenário positivo na carreira. Você poderá firmar um contrato de longa duração, ou lançar novo empreendimento. Espere por conquista financeira, sucesso e visibilidade profissional. Virada no projeto de vida trará liberdade e autonomia.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lindo momento para decidir o futuro e visualizar as mudanças que deseja, no lifestyle e na carreira. Com Marte em seu signo, não haverá porta fechada. Espere por conquistas relevantes e soluções criativas para realizar os sonhos. A semana trará um convite atraente de longe. Viagem longa, formação acadêmica, ou ação na Justiça, poderão ser planejadas com bastante antecedência.





Câncer - 21/06 a 21/07





Construa relações de confiança, fortaleça vínculos e assuma maior compromisso com seu futuro. A semana trará maior prestígio e projeção. Brilhe nas reuniões de trabalho e nas redes sociais. Hora de se valorizar e assumir seu poder profissional e talentos naturalmente. Na dúvida, siga a intuição e o bom senso. Sua sensibilidade será uma bússola precisa para atuar na medida certa. Fé em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Encontre soluções práticas e agilize a produção. Rotina e lifestyle mudarão e proporcionarão maior eficiência e harmonia cotidiana. Fortaleça a saúde com novos hábitos. Exercícios físicos e cuidados com a alimentação melhorarão a vitalidade e a qualidade de vida. Semana agitada na área social. Intensifique interações nas redes, apoie amizades e aprofunde vínculos. Assuma poder no trabalho.





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana trará conquistas na carreira. Impulsione novo projeto de trabalho e aproveite uma oportunidade para ampliar a atuação e a visibilidade profissional. Parcerias serão estimulantes. Espere também por chances no amor. Novos relacionamentos chegarão naturalmente. Se estiver só, um romance poderá começar com grande empatia e inspirar planos a dois para o futuro.





Libra - 23/09 a 22/10





Relações agradáveis darão leveza ao cotidiano. Assuma uma rotina saudável, com cuidados corporais, estéticos e de saúde. A semana trará segurança nos relacionamentos e conquista de prestígio. Invista na sua reputação e desenvolvimento pessoal. Planos de estudo e de viagem continuarão em andamento. Viabilize um projeto da vida familiar com atividades on-line. Sucesso!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amor com clima quente, magia e encantamento. Tome iniciativas e vá mais fundo numa relação especial. A semana favorecerá atividades criativas e decisões de vida. Conversas com a família motivarão mudanças e novos investimentos. Cuidados de saúde estarão em primeiro lugar. Discipline a rotina, otimize seu tempo e organize a casa. Elimine uma pendência do passado.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Renove a casa e os sentimentos. Bases afetivas mais fortes, família unida e conforto darão segurança e maior tranquilidade nesta fase. Resgates do passado criarão uma atmosfera mágica e também poderão provocar confusões. Bom período para decisões de moradia e acertos de documentação. Aproveite a semana para ampliar comunicações, contatos e divulgar o trabalho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Semana positiva no trabalho. Jogue a autoestima para cima e acelere a produção. Negócios estarão aquecidos. Firme acordos financeiros e altere investimentos. Reformulações garantirão melhores rendimentos. Talvez precise discutir valores de contratos ou avaliar detalhes de uma proposta de trabalho. Esclareça dúvidas e desfaça confusões. Amor com novas perspectivas e entendimento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sorte nos negócios e no amor! A semana será de oportunidades. Aposte nos planos de expansão e melhore as perspectivas de crescimento financeiro. Cuidar das posses, do patrimônio e garantir um futuro com segurança serão os objetivos principais. Ótimo período para renovar estruturas e conceitos. Planos de longo prazo ganharão força. Desenvolva novo projeto. Criatividade em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





Com Netuno, Vênus e Sol, juntos em seu signo, brilho, elegância, beleza e sensibilidade marcarão sua presença, nesta semana. Revele seus encantos e conte com grande poder de atração. Hora de começar novo ciclo e estabilizar a vida com escolhas sábias. Firme parcerias, some forças com amigos e amplie relações. Casa e família cobrarão decisões. Oportunidades de bons negócios.





Por: ROSA DI MAULO





