HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Notícias de histórias comoventes e perdas causadas pela pandemia tocarão os sentimentos profundamente e despertarão empatia. O momento cobrará responsabilidade social e cuidados atentos com sua saúde e a dos outros. Cheque informações em diversas fontes e desfaça confusões causadas por fake news. Visão realista evitará enganos e riscos. Comece novo ciclo!





Touro - 21/04 a 20/05





Amizades e amor estarão em destaque. Momento de grande comoção e de empatia com a coletividade. Carinho de amigos e do par farão diferença no seu dia. Mantenha todos os cuidados de saúde e amplie a presença on-line. Novo empreendimento se firmará. Dê um passo de cada vez e caminhe na direção de maior segurança profissional e material. Romantismo e emoção no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Trabalho com projeção e novas propostas. Espere por ganho de prestígio e reconhecimento. Ambiente protetor com amizades e o par. Some forças com seu grupo ou equipe e contribua com informações relevantes de interesse público. Decisões de vida definirão planos de longo prazo e viagens. Poder de conquista em alta, com Marte em seu signo. Novas portas se abrirão!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde vínculos importantes em sua vida e aproxime quem está distante com palavras sensíveis e carinhosas. Carinho e emoção intensificarão uma relação especial. Momento importante na carreira. Fortaleça a posição profissional, firme alianças e brilhe. Estratégias e soluções criativas garantirão excelentes resultados. Conexões internacionais abertas. Conquiste novos territórios.





Leão - 22/07 a 22/08





Avalie um convite de viagem, curso on-line ou associação com parceiros de outra localidade. Conversas num tom profundo com a família ou alguém do passado definirão mudanças e rumos. Organize a casa, as emoções e encerre antigos processos. Momento de fortalecer a fé, motivar amigos e imprimir energia positiva nos relacionamentos. Companheirismo e confiança no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Mudanças serão positivas e alavancarão a carreira. Conversas carregadas de emoção trarão união e entendimento no amor. Troque confidências e aumente a cumplicidade numa relação especial. O dia revelará sentimentos profundos e mistérios. Trabalho com sobrecarga. Encontre tempo também para cuidar do corpo e da saúde com responsabilidade. Bom para implantar novos hábitos.





Libra - 23/09 a 22/10





Romper padrões negativos e estabilizar relacionamentos e finanças serão fundamentais, neste momento. Conte com organização no trabalho e rotina disciplinada. O dia será favorável para resolver assuntos financeiros com a família e determinar planos de longo prazo. Responsabilidades aumentarão. Acerte contas e planeje uma viagem especial com antecedência. Prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sintonia forte com o amor. Conversas adquirirão um tom profundo e serão carregadas de emoção. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para expressar os sentimentos com espontaneidade e intensificar a vida íntima. Atenção dobrada nos cuidados de saúde. Mantenha o distanciamento social e proteja a família. Cuide da imagem. Ideias luminosas enriquecerão um projeto de trabalho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sensibilidade e intuição estarão amplificadas, hoje. Envolva a família num clima carinhoso e cuide da energia da casa. Conversas sensíveis trarão entendimento e tranquilidade. Bom também para realizar um velho sonho. Perspectivas financeiras estarão mais positivas. Inove o trabalho. Um projeto criativo ganhará forma. Amor com decisões e atitude. Planos a dois trarão entusiasmo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Compartilhe sentimentos com uma amizade especial. As conversas de hoje serão sensíveis e reveladoras. Empatia com os acontecimentos coletivos despertará compaixão e inspirará atitudes solidárias. União familiar, trabalho remoto ou atividades gostosas em casa criarão uma atmosfera protetora. Resolva assuntos financeiros e firme bons acordos. Amor com estabilidade e carinho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Finanças permanecerão estáveis, mesmo que o orçamento pareça um tanto confuso. Organize contas e confie no futuro. Perspectivas profissionais serão positivas com conquista de clientes, oportunidades e novas relações chegando. Atividades comerciais, comunicações e negócios estarão aquecidos. Firme contatos, divulgue o trabalho e espere por bons resultados em breve.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ótimo momento para estabilizar as finanças e os relacionamentos. Responsabilidades familiares e investimentos na casa aumentarão. Dê andamento a um projeto pessoal e ganhe tranquilidade. Você estará muito perto de realizar um sonho e construir bases mais fortes para o futuro. União e parceria no amor. Concretize planos da relação. Se estiver só, haverá chance de novo romance.





Por: ROSA DI MAULO





