HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Com amor, tudo ficará mais leve. O foco nos relacionamentos dará fluidez à semana, que trará harmonia com equipe, parceiros e ótimos resultados comerciais. Comunicações e contatos continuarão acelerados, inicie relações. Sol e Vênus em seu signo favorecerão novos começos. Momento de se reposicionar. Modelo de negócio diferente poderá mudar valores e conceitos.





Touro - 21/04 a 20/05





Espere por oportunidade na carreira. Conquista financeira estabilizará o orçamento. A semana será positiva no trabalho. Novo projeto ganhará amplitude e visibilidade. Proteger sua saúde e a dos outros continuará como prioridade. Resolva o que puder on-line e mantenha o distanciamento social. Bom momento para se fortalecer interiormente, encerrar um longo ciclo e pensar no futuro.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Some forças com amigos e fortaleça a posição na equipe. A semana trará envolvimento com questões coletivas e humanitárias. Período de lutar por causas que você considera justas e pelo bem comum. Marque presença nas redes. Use o poder de influência e de comunicação para informar e colocar temas relevantes em discussão. Companheirismo e confiança no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Carreira em destaque nesta semana, que favorecerá mudanças e decisões sobre o futuro. Bom momento para firmar alianças. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Você poderá receber uma proposta profissional atraente, promoção, ou provas de reconhecimento. Fase de sucesso e de conquista de prestígio. Decisões de moradia. Concretize planos da vida familiar.





Leão - 22/07 a 22/08





Amplie as comunicações. A semana trará abertura a novas relações, convites de longe, maior interação nas redes sociais e posicionamentos claros. Fase positiva para formalizar parcerias, planejar viagem com antecedência e definir planos a dois de longo prazo. Amizades com apoio mútuo. Acerte documentos e faça bons acordos comerciais ou com irmãos. Inovações na carreira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias positivas no trabalho e na área financeira. Apesar das preocupações e da falta de previsibilidade, o orçamento se manterá equilibrado. Você poderá fazer bons acordos, negociar dívidas ou conseguir trabalho extra bem-remunerado nesta semana. Fique firme no seu posto. Manter a estabilidade profissional e a saúde protegida será a premissa básica. Poder em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Autoestima positiva, segurança nos relacionamentos e melhor organização cotidiana contribuirão para o sucesso dos empreendimentos e os bons resultados de trabalho. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar da imagem e da reputação. Cultive o amor próprio e siga mais forte. Você contará com apoios influentes. Planeje uma viagem longa com antecedência. Amor estável.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Apoie a família. Saúde e trabalho estarão em destaque nesta semana. Decisões serão tomadas com mais segurança e bom senso. Evite precipitações de qualquer tipo. O período cobrará calma, determinação e aumento de responsabilidades. Bom para colocar a vida em ordem, eliminar pendências e cumprir seu papel com eficiência. Se planejar direitinho, você dará conta de todas as demandas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Organize a casa, proteja a família e amplie interações nas redes. A semana será movimentada nas atividades de grupo, equipe e ambiente social. Conversas motivadoras ativarão sua criatividade e manterão o astral em alta. Divida responsabilidades com o par, filhos e parceiros. Bom período para desenvolver novos projetos. Encontre soluções originais para contornar as pressões financeiras.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Construa bases afetivas e financeiras firmes. A semana trará união familiar e apoio mútuo. O futuro parecerá mais atraente com novo projeto de trabalho, harmonia nos relacionamentos e perspectivas positivas de evolução da carreira. Investimentos cobrarão decisões. Pesquise opções mais rentáveis, novos modelos de negócio e renove conceitos. Clima carinhoso e novos planos no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mais otimismo e autoconfiança. A semana será movimentada por novas ideias e projetos. Amplie comunicações e contatos. Decisões de planos de longo prazo darão segurança num relacionamento especial. Bom período também para organizar a vida financeira e desfazer confusões de orçamento. Aproxime quem está distante com videochamadas e palavras motivadoras. Entendimento no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Cultive a paz de espírito. A vida caminhará numa direção positiva, mesmo com mudanças no ambiente social e redirecionamentos. Aproveite esta semana para conter gastos excessivos, estabilizar as finanças e a vida familiar. Tudo fluirá na mais perfeita ordem. Aumente a sintonia com a espiritualidade e o amor e supere as inseguranças. Cuide de detalhes e da energia da casa.





Por: ROSA DI MAULO





***