HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

Paixão, entusiasmo com novo projeto e soluções criativas para dar uma virada na sorte darão sabor ao dia. Se estiver só, alguém especial ligará todos os seus sensores e será recíproco. Comemore vitórias dos filhos. Clima carinhoso nas interações amenizará dores e angústias sobre o futuro. Valores humanitários estarão no comando nesta fase de responsabilidade social. Amor em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Imprima uma energia positiva na casa, medite e expanda a consciência. O dia favorecerá mudanças nas estruturas e libertação de antigos padrões. Bom para realizar um sonho da vida familiar e elevar os sentimentos no amor. Discussões de valores e acontecimentos coletivos poderão causar estresse com uma amizade ou grupo. Proteja quem você ama com cuidados e gestos carinhosos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Palavras carinhosas envolverão amizades e equipe de trabalho. O dia trará grande empatia e envolvimento com assuntos coletivos. Posicionamentos claros nas interações com grupos e redes sociais fortalecerão a reputação e autoridade. Decisões sobre o futuro incluirão viagens e estudos. Bom momento para investir nos planos de desenvolvimento e determinar novas metas profissionais.





Câncer - 21/06 a 21/07





Caminhos iluminados, visão de futuro, harmonia nas relações profissionais e evolução da carreira eliminarão velhas angústias. O dia trará sucesso, prestígio e proposta atraente. Desejos de renovar o ambiente social, viajar e embarcar em novas experiências cobrarão planejamento e motivarão mudanças de comportamento. Assuma seu poder e força interior. Novos rumos pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Aumente a sintonia com a força espiritual e dê atenção à intuição e aos sonhos. Desejos de quebrar a rotina farão você considerar um convite de viagem seriamente. Aproveite uma oportunidade imperdível que cairá nas suas mãos. O universo conspirará a seu favor. Expanda horizontes. O dia trará conexão com pessoas queridas de longe e proposta tentadora. Aprofunde uma amizade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Passo maior na carreira virá acompanhado de uma grande mudança de vida, ou de ajustes significativos na rotina. Novo caminho poderá se abrir e cobrar decisões rápidas. Discussões no ambiente profissional poderão causar estresse, hoje. Diferenças pedirão tolerância, embora valores não sejam negociáveis. Movimentações na equipe. Conte com apoio e acolhimento de amigos.





Libra - 23/09 a 22/10





Adote nova filosofia e não se estresse nas discussões de trabalho. O dia trará projeção e fortalecimento da imagem profissional. Reputação e prestígio se manterão em alta. Espere por sucesso das iniciativas. Soluções criativas, postura ética e delicadeza nas relações valerão muito nesta fase. Movimente contatos nas redes sociais, inclusive com pessoas de outras localidades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Visualize o que quer para o futuro e direcione o trabalho. Você poderá firmar uma parceria, conquistar clientes ou aprovar um orçamento. Segurança com a família e atividades gostosas em casa darão tranquilidade. Explore seus talentos criativos e mude os conceitos de prazer. O dia favorecerá a carreira. Lance um projeto e ganhe visibilidade profissional. Sucesso pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lindo momento no amor. Paixão, entusiasmo e encantamento pela vida estarão de volta, criando uma atmosfera alegre, apesar das dores e limitações da pandemia. Dia positivo para se expor, conquistar novos espaços e brilhar nas redes sociais. Espalhe energias positivas, motive os filhos, ou o par e movimente os relacionamentos. Poder de atração em alta! Inicie relações.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Troque confidências com a família e o par. O dia trará harmonia nos relacionamentos, resgates do passado e soluções financeiras. Ambiente agradável e protetor em casa dará paz de espírito. Comunicações de trabalho estarão aceleradas e cobrarão decisões rápidas. Esclareça dúvidas de contrato. Cuidar da saúde será prioridade. Prazos poderão ser negociados. Evite afobações.





Aquário - 21/01 a 19/02





A sintonia no amor estará forte hoje. Imprima mais emoção no relacionamento íntimo e curta conversas deliciosas, regadas com carinho e mais romantismo. Você terá mais facilidade de expressar os sentimentos e clareza de intenções. As comunicações estarão abertas. Inicie relações nas redes. Se estiver só, uma paixão virtual surpreenderá. Momento de decisões sérias de vida.

Peixes - 20/02 a 20/03





Dia bastante produtivo no trabalho e nos cuidados de saúde. Torne a rotina mais gostosa, com arrumações na casa e atividade física. Negócios estarão aquecidos. Você poderá firmar um acordo financeiro tranquilizador, ou iniciar um emprego bem remunerado. Investimentos na casa continuarão aumentando as despesas. Encontre soluções práticas e equilibre o orçamento.









Por: ROSA DI MAULO





