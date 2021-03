HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Imprima mais leveza nos relacionamentos. Novas amizades trarão chances para o amor, se estiver disponível. Ótima integração com a equipe ou parceiros impulsionará novo empreendimento. Hora de encerrar um longo ciclo e renovar o ambiente social. Sonhos ganharão nitidez. Aproveite esta fase antes do aniversário para se conhecer melhor, acolher fragilidades e expandir a consciência.





Touro - 21/04 a 20/05





O foco nas relações de trabalho trará ótimos resultados, hoje. Firme um contrato ou lance um projeto e garanta aumento de rendimentos. Valores e missão estarão mais claros e embasarão decisões. Marque presença nas redes e amplie relacionamentos. Envolvimento com questões sociais, empatia e espírito de cooperação nas interações de hoje. Fortaleça amizades.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia trará maior exposição, brilho e planos para o futuro. Relacionamentos profissionais aquecidos sinalizarão caminhos de maior realização e de satisfação pessoal. Espere por boas notícias e proposta estimulante, hoje. Com fé e boa vontade, você chegará onde quer. Amor com mais entusiasmo e paixão. A vida ficará mais gostosa com prazeres diferentes. Cuide da sua imagem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Bom momento para ganhar reputação e prestígio, com autoestima e brilhar publicamente. Um convite de viagem trará motivação. Pense com carinho no seu futuro e missão. Mudança de ambiente e novas amizades darão nova direção à vida. Família e casa cobrarão atenção, hoje. Imprima mais beleza à sua volta, com reformulação de espaços e toques delicados na decoração.





Leão - 22/07 a 22/08





Converse com amigos, amplie contatos e coloque as comunicações em dia. Bom momento também para firmar acordos e aumentar a proximidade com irmãos. Parcerias e associações serão positivas nesta fase de abertura a novos relacionamentos e experiências. Concretize mudanças e inove a carreira. Uma conquista profissional anuncia mais poder e liberdade. Amor com novos conceitos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Acerte contas e resolva assuntos financeiros com calma. Você poderá ganhar prazo num pagamento e evitar imprevistos. O fim do dia favorecerá acordos. Aprove um orçamento ou firme um contrato profissional e expanda a atuação. Conversas carinhosas e instigantes esquentarão o clima numa relação especial, nesta noite. A fase favorecerá o casamento. Tudo aberto no amor!





Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o dia com Lua em seu signo para cuidar da beleza, do corpo e da imagem. O foco na sua individualidade e harmonia nos relacionamentos próximos e de trabalho darão bem-estar. Rotina saudável, com atividade física e alimentação balanceada contribuirá com sua produtividade e equilíbrio. Valorize seus talentos. A fase trará prestígio, segurança e poder pessoal. Sucesso!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dia sujeito a distrações e devaneios. Talvez precise de mais horas de sono ou de momentos de relaxamento e meditação para restaurar suas energias. O amor inspirará novos projetos. Solte a imaginação. Atividades criativas ganharão força. À noite, Lua em seu signo intensificará as emoções na vida íntima. Caminhos do coração ficarão iluminados. Se estiver só, paixão à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





A vida social será agitada, hoje. Resgate uma amizade do passado, circule nas redes, agilize as comunicações e firme contatos relevantes. Conversas com o par ou associação num novo empreendimento definirão novos rumos. Você terá ótimo desempenho em negociações. Fase positiva para acordos e decisões de moradia. Realize um sonho. Apoio à família, nesta noite.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Carreira em ascensão. Aproveite uma oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Você poderá iniciar um trabalho, ganhar projeção e equilibrar o orçamento. O futuro ficará mais definido com as iniciativas e decisões de hoje. Desenvolva um projeto original. O dia trará conquistas, vitórias e mais tranquilidade. Renove os sentimentos. Entendimento e prazeres diferentes no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Notícias de longe validarão suas convicções. Decida investimentos. Você poderá firmar bom negócio e fortalecer as bases materiais e afetivas. Sentimentos generosos fortalecerão a união no amor. Hora de estabilizar a vida íntima e viver com mais conforto e segurança. Acordo financeiro, ou transação imobiliária, trará alívio e sensação de liberdade. Reformulações darão mais leveza à vida.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aprofunde uma relação especial com troca de confidências e mais cumplicidade. O amor inspirará mudanças e decisões do projeto de vida. Comece um novo ciclo! Tudo aberto para concretizar sonhos e aumentar sua segurança. Negócios, trabalho e casamento darão grandes satisfações. Você atrairá parcerias de trabalho e oportunidades financeiras, com Sol e Vênus em seu signo.





Por: ROSA DI MAULO





***