HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

As comunicações estarão aceleradas. Espere por muitos esclarecimentos e novidades. Você poderá mudar posicionamentos e opiniões com as notícias e revelações de hoje. Acontecimentos cobrarão reflexões e cuidados com a saúde. Aproveite este período que antecede seu aniversário para meditar, aumentar a sintonia com a espiritualidade e investir no autoconhecimento.





Touro - 21/04 a 20/05





Boas notícias na área financeira darão tranquilidade. Adquira maior domínio de tecnologias e ambiente virtual. Atividades on-line e presença nas redes sociais contribuirão com o sucesso profissional e preservação da saúde. Planeje compras e decida investimentos futuros. Planos de longo prazo ficarão mais definidos. Crenças e filosofias mudarão nesta fase. Esclareça valores.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia favorecerá novos começos. Determine metas e tome decisões de vida. Com Lua e Marte em seu signo, desejos e necessidades pessoais estarão em destaque. Aposte em planos de expansão. Estudos, viagens e novos projetos despontarão no horizonte. Visualize possibilidades futuras e direcione a carreira. Comunicações profissionais estarão aceleradas. Assuma novo desafio.





Câncer - 21/06 a 21/07





Envolvimento profundo com questões coletivas despertarão desejos de mudança e de investir no desenvolvimento pessoal. Conexões com estrangeiros ou com autoridades continuarão aquecidas. O dia destacará os sonhos. Acertar a documentação será o primeiro passo, se deseja estudar no exterior ou abrir novas frentes de trabalho. Notícias de longe aumentarão desejos de viajar, planeje.





Leão - 22/07 a 22/08





Troque confidências com amigos, tome iniciativas nos relacionamentos e discuta temas de interesse coletivo. O dia trará abertura a novas amizades e interações nas redes sociais. Desejos de mudar a rotina inspirarão inovações no trabalho e até mesmo na carreira. A fase favorecerá mudanças no lifestyle e planos do casamento. Se estiver só, um encontro virtual poderá resultar em romance.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dê um passo maior na carreira. Lua e Marte anunciam uma conquista profissional relevante. Projete a imagem e ganhe popularidade. Bom momento para lançar um projeto, aumentar a liderança e apostar num futuro com maior estabilidade e segurança. As decisões de hoje trarão aumento de responsabilidades no trabalho. Amor com entendimento e emoção. Resolva assuntos do coração.





Libra - 23/09 a 22/10





Planejamento de uma viagem especial, ou de um projeto em outra localidade, manterá o astral em alta. Decida planos de longo prazo e mudanças na rotina, com segurança e clareza, hoje. Novos caminhos de desenvolvimento se abrirão e aumentarão a confiança no futuro. Transforme padrões, assuma hábitos saudáveis e torne o cotidiano mais gostoso, com apoio da família..





Escorpião - 23/10 a 21/11





Troque confidências com a família e decida mudanças. O dia trará estratégias inteligentes no trabalho e cuidados de saúde. Novos planos no amor trarão animação e ativarão sua criatividade. Aprofunde uma relação especial e alivie angústias. Um mergulho nos sentimentos revelará desejos que estavam ocultos. Renove conceitos de conforto e de prazer. Hora de dar novo sentido à vida.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ótimo momento para se entender com o par, ou iniciar uma relação que poderá resultar em casamento. Conversas pontuais sobre assuntos de família ou de moradia resolverão velhos conflitos. Comece tudo de novo de outro jeito no amor. Trabalho on-line e cooperação na organização da casa trarão conforto, segurança e possibilidade de realizar um sonho antigo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas com irmãos, vizinhos ou pessoa próxima e notícias de hoje darão um olhar mais atento aos cuidados de saúde e atividades de rotina. Talvez precise administrar melhor o tempo, discutir um contrato comercial ou negociar prazos no trabalho. Eleja prioridades e diminua correrias. Evitar deslocamentos e excesso de tarefas será essencial ao seu equilíbrio e segurança. Amor estável.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conte com maior segurança nas escolhas e nas decisões financeiras. Sentimentos generosos, soma de recursos e planos de longo prazo estabilizarão uma relação especial. Encontre soluções originais para driblar os desafios e manter o orçamento equilibrado. Criatividade e entusiasmo com novos projetos darão sabor ao dia. Encerre a semana com esperanças e mais intensidade no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Discussões sobre assuntos de família e da casa cobrarão paciência e ponderação. Encontre alternativas para diminuir custos de um projeto ou de despesas fixas. Exponha sentimentos e aprofunde vínculos importantes. Aproveite a passagem de Mercúrio por seu signo para determinar objetivos pessoais e ampliar as comunicações. Poder de negociação em alta! Comece novo ciclo.









Por: ROSA DI MAULO





***