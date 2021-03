HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Boas perspectivas na área financeira. Planeje investimentos futuros e conte com poder de negociação numa proposta profissional. Bom momento para dar um passo maior na carreira, com visão estratégica e aposta em mudanças. Estudos, atividades comerciais e contatos estarão aquecidos. Informações precisas e responsabilidade social fortalecerão sua imagem e poder.





Touro - 21/04 a 20/05





O dia reserva muitas emoções. Carinho de amizades e empatia nas interações com equipe, novos contatos e nas redes tranquilizarão o coração. Impulsione um projeto profissional e consolide a carreira. Você terá oportunidade de firmar bons contratos e estabilizar as finanças, nesta fase. Despesas também poderão aumentar, fique de olho no orçamento e evite gastos desnecessários.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Um dia de paz. Cultive emoções positivas e comemore uma conquista profissional, intimamente. Manter o distanciamento social será fundamental para preservar sua saúde e a de todos. Você continuará com ótimas perspectivas para alavancar a carreira e brilhar nas redes sociais. Poder de influência em alta! Compartilhe conteúdos relevantes, informe e ensine. Soma de forças no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Harmonia com a equipe, cumplicidade nos relacionamentos e ganho de prestígio desenharão cenário positivo para o futuro. Construa relações de confiança e aumente o envolvimento com seu grupo, família e comunidade. Palavras carinhosas e motivadoras, vídeo chamadas e troca de mensagens encurtarão distâncias com pessoas queridas de longe. Fortaleça vínculos especiais.





Leão - 22/07 a 22/08





Algo maior se desenhará para o futuro, hoje. Projete a imagem profissional e ganhe popularidade. O dia trará poder e visibilidade na carreira. Amigos apoiarão suas decisões e projetos. Aprofunde relações e crie novos vínculos. Planos de mudança ganharão forma. Fase de respostas existenciais e envolvimento com questões de cunho social. Proteger sua saúde e a dos outros será prioridade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Mais um dia encantador no amor, com confiança mútua e emoções fortes. Se estiver só, alguém de longe despertará paixão e vontade de viver novas experiências. Se você tiver pendências em outra localidade, com documentação ou com a justiça, poderá encontrar soluções efetivas, hoje. Espere também por uma conquista profissional e maior projeção. Abrace uma missão especial.





Libra - 23/09 a 22/10





Fortaleça a posição no trabalho e assuma mais poder. Novas estratégias e iniciativas nos relacionamentos promoverão ótimos resultados. Aproveite também para tornar a rotina mais agradável, com uma atividade diferente. Cuidados estéticos, exercícios físicos, aula de música ou um curso on-line serão ótimas opções, nesta fase. Conte com maior poder de organização.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor. Intensifique uma relação especial, com provas de afeto, conversas instigantes e clima romântico. Trocas carinhosas e motivadoras marcarão o dia. Criatividade e inspiração para o trabalho não faltarão. Discuta assuntos de família e planeje mudanças. Proteger sua saúde e a dos outros será prioridade. Discipline a rotina e cultive bons hábitos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aumente a produção no trabalho e espere por bons resultados financeiros, hoje. Se estiver em busca de emprego, o dia trará uma proposta atraente. Fique de olho nas oportunidades. Bom também para discutir cláusulas de contrato, captar clientes ou iniciar uma parceria. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Firme acordos com a família e conte com apoios importantes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas carinhosas e animadas devolverão a paixão na vida íntima. Curta prazeres diferentes, melhore o humor e cultive a alegria. As dificuldades causadas pela pandemia cobrarão soluções originais para vencer os desafios no trabalho. “Tire um coelho da cartola”, hoje. Discussões serão produtivas. Esclareça dúvidas e detalhe planos. Apoie a família nos assuntos de saúde e da casa.





Aquário - 21/01 a 19/02





Firme um negócio imobiliário ou um acordo com a família. O dia será positivo nos negócios e nas finanças. Bom para criar soluções e fortalecer bases para o futuro. Aproveite também para decidir investimentos e resolver assuntos dos filhos. Conversas sensíveis aumentarão a união no amor. Evite gastar sem pensar. Mercúrio na área do dinheiro cobrará organização financeira.





Peixes - 20/02 a 20/03





Amplie comunicações e contatos. Palavras carinhosas aproximarão amizades e criarão um clima romântico no amor. Os relacionamentos estarão em destaque. Converse com amigos, aprofunde o vínculo com parceiros e brilhe nas atividades de grupo. O dia também trará empatia nas conexões de trabalho, além de ótimo desempenho em entrevistas, negociações e atividades comerciais.









Por: ROSA DI MAULO





