HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

A partir de hoje, Mercúrio aguçará a intuição. Ligue as antenas e fique de olho nas oportunidades de negócio. Talvez você descubra uma maneira diferente de ganhar dinheiro, ou receba uma proposta profissional inesperada. Notícias e informações importantes chegarão até você por acaso. Mudança no papel profissional ou carreira estará em curso. Espere até o aniversário para concretizar planos.





Touro - 21/04 a 20/05





Conexões poderosas, mudanças na equipe ou no ambiente social abrirão portas na carreira. O dia trará reviravoltas que poderão apressar decisões de vida. A situação financeira continuará estável, com perspectivas de crescimento. Movimente o trabalho com posicionamento claro nas redes e soma de forças com parceiros. Amplie atividades de grupo e impulsione novo empreendimento.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Comunicações profissionais estarão aceleradas. Finalize um projeto e inicie outro. Sucesso, poder, prestígio e visibilidade profissional atrairão novas propostas. Espere por fase movimentada no trabalho e na vida pessoal. A cada dia, surgirá uma novidade, com Marte em seu signo que anuncia conquistas e vitórias. Respeite a necessidade de descanso e de meditação. Futuro atraente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde relações e promova maior união familiar. Notícia de alguém de longe tocará o coração. Converse com uma amizade e espere por surpresas. Você poderá receber um convite para viajar ou para fazer parte de um grupo seleto. Atividades em equipe terão andamento positivo. Crie estratégias e inove o trabalho. Mudanças e maneira diferente de se relacionar favorecerão o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Implante mudanças na rotina ou lifestyle e inove a carreira. Planos para o futuro ficarão mais definidos. Alcance uma meta profissional e ganhe popularidade. Bom momento para aumentar a presença nas redes, iniciar relações num novo padrão e somar força com amizades na luta pelo bem comum. Amor em fase de transformações. Aprofunde o diálogo e divida responsabilidades.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aprofunde uma relação especial. Delicadeza, empatia e sensibilidade envolverão o amor num clima mágico. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente, alguém falará ao coração e despertará emoções fortes, hoje. Você também receberá notícias surpreendentes de longe que poderão alterar planos ou a agenda. Conquistas na carreira. Brilhe, saia na frente e aumente seu prestígio.





Libra - 23/09 a 22/10





Inclua cuidados pessoais e atividade gostosa na rotina. Harmonia nas relações próximas e de trabalho trará motivação e aumento de produtividade. Encontre soluções práticas e simplifique tarefas domésticas. Mudança de casa, ou de padrões do passado, favorecerá o casamento e abrirá portas para maior realização pessoal. Fale com alguém querido de longe e planeje viagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Ideias criativas e soluções originais não faltarão, hoje. Talvez precise lidar com um imprevisto familiar ou da casa. Aproveite para se entender melhor com a família, renovar espaços e descobrir prazeres diferentes. Surpresa gostosa no amor. Espere por clima quente, paixão e encantamento no relacionamento íntimo. Hora de realizar sonhos a dois, mesmo à distância. Mudanças pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dobre a atenção com a saúde, organize a casa e ajuste a rotina. O dia trará novidades de trabalho e resgates do passado. A harmonia e segurança familiar será prioridade. Mesmo que uma nova proposta balance as estruturas, não será momento de correr riscos. Construa novas relações e parcerias aos poucos. Atividades on-line permitirão uma vida confortável. Entendimento no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conte com poder de negociação em transações comerciais, contratos e acordos. Você terá argumentos poderosos e visão profunda dos acontecimentos. Comunicações e contatos estarão abertos. Impulsione o trabalho ou inicie uma atividade benéfica à saúde. Você poderá retomar um tratamento. Apoio à família também entrará no menu do dia. Amor com assuntos financeiros.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mantenha o orçamento sob controle e cuide das posses com mais atenção. Bom momento para organizar as contas, planejar compras, avaliar negócios e opções de investimento. Decisões financeiras dependerão de análise minuciosa, pense com calma. O ditado “melhor um pássaro na mão do que dois voando”’ estará valendo nesta fase. Imprevisto na casa cobrará solução rápida.





Peixes - 20/02 a 20/03





O dia trará informações estimulantes. Brilhe numa entrevista, apresentação de ideias ou nos estudos. Bom momento para assumir novos conceitos e movimentar a vida com soluções originais. Investimentos na casa darão satisfação. Torne a vida mais prática com as decisões de hoje. Converse com irmãos, acerte documentos e firme bons contatos, hoje. Novos começos pela frente!









Por: ROSA DI MAULO





