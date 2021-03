HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

A finalização de um longo ciclo e início de outro marcará esta semana. Você poderá concretizar uma mudança já programada, assumir um papel profissional diferente e ampliar relações num novo ambiente. Abertura para novos começos incentivará estudos, atividades de grupo e envolvimento com acontecimentos coletivos. Contatos acelerados. Firme amizades. Novas parcerias pela frente!





Touro - 21/04 a 20/05





A semana trará conquista profissional e financeira. Consolide a carreira e expanda a atuação. Estabilidade material e afetiva dará força e coragem para assumir metas mais altas e impulsionar novo empreendimento. Se você optar por uma virada radical de vida, encontrará portas abertas. Aumente a presença nas redes, divulgue ideias, discuta soluções e colabore com a coletividade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conquistas e vitórias darão um sabor intenso à semana que será agitada por decisões rápidas e comunicações profissionais em alta velocidade. Você poderá concluir um projeto com grande sucesso e iniciar outro de maior abrangência. Marte em seu signo movimentará a vida em novas direções. Acelere o passo e ganhe tempo também para realizar os desejos pessoais e para o amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Uma conquista na carreira trará aumento de prestígio e reputação. Ganhe popularidade no ambiente profissional e projete a imagem. A semana será de sucesso. Crie novas estratégias no trabalho e assuma mais poder. Compromisso com a vida e responsabilidade social serão prioridades. Mantenha o isolamento, com atividades on-line e faça sua parte pelo bem de todos.





Leão - 22/07 a 22/08





O pensamento se voltará para questões existenciais e íntimas. Aproveite esta semana para planejar mudanças, trocar confidências com a família e incorporar novos hábitos. Assuntos jurídicos, de documentação e formalizações ganharão agilidade. Amigos darão dicas preciosas e apoio aos seus projetos. Novas amizades se firmarão nesta fase de maior interação com as redes e coletividade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Viabilize as mudanças que deseja com apoio de parceiros e novo projeto de trabalho. Entendimento e harmonia nos relacionamentos criarão uma rede forte, estimulante e protetora ao seu redor. Você não estará só na luta pelo bem comum e controle da pandemia. Assuntos de saúde pública estarão em discussão nos grupos e relações profissionais. Boas notícias de longe. Casamento em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Some forças com a família e implante uma rotina mais gostosa. Pequenas mudanças farão grande diferença no conforto, disposição e produtividade. Fortaleça sua posição no trabalho e espere por ótimos resultados, nesta semana. Responsabilidades aumentarão. Novos relacionamentos trarão motivação. Conquiste relevância e conte com maior poder de influência. Viagem favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Reinvente a vida e descubra prazeres diferentes. Mudanças favorecerão o amor e a qualidade de vida. Faça as pazes com o passado e fortaleça laços familiares. Bases afetivas mais firmes darão segurança e estabilidade. Dobre cuidados de saúde nesta semana e proteja quem você ama, com distanciamento social e uso de máscara. Delate as fake news e alerte os desavisados.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Trabalhe em casa e evite imprevistos. Manter a família unida e em segurança será a prioridade desta fase. Aproveite a semana para criar projetos, marcar presença nas redes e ampliar contatos. Atividades on-line e uso de novas ferramentas tecnológicas agilizarão a produção. Reúna antigos documentos e viabilize um sonho. Se deseja mudar para outro lugar, as portas estarão abertas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Amplie as comunicações, pesquise informações de trabalho e de saúde, movimente contatos e tome decisões acertadas. A semana trará proposta financeira considerável. Você poderá iniciar um trabalho ou aprovar um orçamento e garantir bons rendimentos. Decisões de moradia e de assuntos familiares ficarão mais claras. Tome iniciativas, acerte documentos e firme acordos tranquilizadores.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mude de atitude e altere padrões de consumo. Esta semana não perdoará distrações. Faça contas e esclareça confusões num contrato, pagamento ou no trabalho. Hora de por a vida em ordem e administrar melhor suas finanças e posses. A entrada de Mercúrio na área do dinheiro equilibrará o orçamento. Detalhes farão diferença nos resultados. Conte com clareza e poder de negociação.





Peixes - 20/02 a 20/03





Defina o projeto de vida e comece novo ciclo. A semana trará mais segurança nas escolhas e decisões. Prepare o coração para realizar os sonhos. O ingresso num grupo poderoso, ou a concretização de um empreendimento, trará crescimento financeiro e maior estabilidade. Acerte as contas com a família, ou invista na casa e em itens de conforto. Harmonia e encanto no amor.









Por: ROSA DI MAULO





***