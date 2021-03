HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Diminua a velocidade e encerre um longo ciclo. Nada melhor do que relaxar perto da natureza ou em casa, num ambiente protetor e aconchegante. Ainda haverá dúvida sobre um novo caminho a seguir. Ouça a voz da intuição e aumente a sintonia com sua força interior. O dia revelará sonhos e ambições. Aproveite também para checar informações, notícias nos jornais e desfazer confusões.





Touro - 21/04 a 20/05





Converse com amigos, circule nas redes e compartilhe informações relevantes. A semana terminará com empatia, harmonia nas atividades de grupo e envolvimento com os acontecimentos coletivos. Valores divergentes poderão criar conflito numa amizade. Desilusões também farão parte do menu do dia. Separe o “joio do trigo” e saiba em quem confiar. Carreira em ascensão. Expanda a atuação.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os relacionamentos profissionais estarão aquecidos. A semana terminará acelerada, com iniciativas no trabalho, decisões e maior poder de liderança. Espere por ótimos resultados e grande sucesso dos empreendimentos. Novas propostas poderão chegar ainda hoje ou muito em breve. Vários planetas sinalizam crescimento e conquistas na carreira. Planos atraentes intensificarão o amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Prestígio, projeção e cenário positivo na carreira manterão o astral em alta. Com trabalho on-line, você ganhará liberdade de agenda e qualidade de vida. Se puder, viaje para um lugar bonito, isolado, perto da natureza. Valerá também cuidar da energia da casa e tornar seu canto confortável e inspirador. Conexão com alguém especial de longe alimentará a alma e esquentará o coração.





Leão - 22/07 a 22/08





Mantenha a privacidade e curta as delícias da intimidade. Um mergulho nos sentimentos iluminará caminhos, planos de longo prazo e mudanças. Hora de elevar seus padrões e melhorar a qualidade de vida. Amigos darão dicas preciosas para vencer barreiras e desafios cotidianos. Facilite tarefas e descomplique a vida. O segredo estará na simplicidade. Cumplicidade no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana terminará com carinho, empatia e mais espaço para os relacionamentos. Aprofunde vínculos, pense no futuro e impulsione a carreira com iniciativas certeiras. Hora de aprender com novas referências e somar forças com amigos e parceiros para o bem comum. Abrace uma missão especial e faça a diferença. Amor com total sintonia, projetos a dois e clima romântico.





Libra - 23/09 a 22/10





Harmonia nas relações próximas e de trabalho criará um ambiente agradável e inspirador. Encerre a semana com confiança no futuro e consciência da sua parcela de contribuição para o controle da pandemia. Responsabilidade com sua saúde e a dos outros estará em primeiro lugar. Cuide das pessoas que ama com atenção dobrada. Aproveite o tempo livre para arrumar seus espaços.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor! Entendimento sem palavras, emoções fortes e planos de mudança darão intensidade à vida. Sonhos a dois poderão se realizar em breve. Enquanto espera por melhores condições, dê asas à imaginação e crie soluções originais. A semana terminará com segurança e sensação de missão cumprida, com metas alcançadas e conversas motivadoras em família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amplie comunicações de trabalho. Lembranças de outras épocas e antigas histórias virão à mente hoje. A semana terminará com ambiente carinhoso na vida familiar e resgates do passado. Nada melhor do que ficar em casa e curtir momentos restauradores de sossego, ao lado de quem ama, ou mesmo só. O prazer estará em ler um bom livro, ouvir música ou maratonar um seriado intrigante.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Expresse os sentimentos e compartilhe os sonhos. Palavras serão carregadas de emoção. Trocas carinhosas e discussões sobre os acontecimentos aproximarão irmãos ou alguém especial que andava distante. Talvez você receba uma declaração de amor. Grande empatia nas interações de hoje. Fique por dentro das notícias e tome decisões no trabalho. Novo projeto ganhará impulso.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões financeiras encerrarão a semana com maior segurança. Abasteça a casa e encontre soluções práticas para se cansar menos nas tarefas domésticas. A fase continuará com renovação das estruturas, em busca de uma vida mais leve e de prazeres diferentes. Boas notícias numa transação imobiliária ou negócio familiar. Hora de cuidar melhor das posses e do patrimônio.





Peixes - 20/02 a 20/03





Resolva conflitos nos relacionamentos com bom senso e generosidade de espírito. Discussões de assuntos familiares trarão esclarecimentos importantes e decisões financeiras. A semana terminará com acertos e acordos que trarão mais tranquilidade. Busque a segurança dentro de você. Hora de ficar em casa e planejar ações futuras. Vários planetas em seu signo favorecerão novos começos.





