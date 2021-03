HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (1º)

Áries - 21/03 a 20/04

Algo do destino envolverá o amor. A semana favorecerá os relacionamentos. Amplie interações nas redes e assuma maior responsabilidade social. Nesta fase que antecede seu aniversário, padrões e valores poderão mudar significativamente. Projetos que promovem o bem-estar coletivo ganharão força. Novas amizades e atividades de grupo renovarão conceitos e abrirão caminhos na carreira.





Touro - 21/04 a 20/05





A semana trará oportunidades de trabalho e crescimento financeiro. Determine metas mais altas na carreira, você chegará lá! Poder pessoal em alta, espere por conquistas e vitórias, com Marte em seu signo. Coragem e uma dose maior de ousadia abrirão caminhos e ampliarão a atuação profissional. A vida social será movimentada. Fortaleça a posição num grupo influente e nas redes.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Brilhe, conquiste novos espaços, ganhe reputação e aumente o prestígio. A semana trará sucesso dos empreendimentos e maior visibilidade na carreira. Bom período para se associar ou conquistar alianças. Uma proposta profissional poderá chegar, inesperadamente e realizar um sonho. Um convite de longe despertará vontade de viajar e de ampliar conhecimentos. Sucesso pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Fortaleça a autoestima e vá à luta! A semana trará novas relações num grupo poderoso. Conexão internacional poderá alterar planos e favorecer o amor. Avalie um convite de viagem com carinho e amplie a visão de mundo. Você estará mais perto dos sonhos. Mudanças virão para melhor, nesta fase de abertura a novas experiências, evolução da consciência e de cura emocional. Renove a fé.





Leão - 22/07 a 22/08





Amplie os relacionamentos. Comunicações e contatos estarão favorecidos. Aproveite esta semana para divulgar o trabalho, marcar presença nas redes e assumir seu poder profissional. Inovações e estratégias darão ótimos resultados. Amor em fase de transformações e de maior cumplicidade. Se estiver só, alguém chegará para ficar. Amizades de longa data apoiarão seus projetos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Associações e parcerias abrirão portas na carreira. A semana favorecerá o trabalho e o casamento. Expanda a atuação e espere por boas notícias na área financeira. Desejos de viajar ficarão mais fortes. Enquanto a pandemia não permitir, faça vídeo-chamadas e encurte distâncias com pessoas queridas de fora. Amor com clima mágico e encantamento. Se estiver só, será por pouco tempo.





Libra - 23/09 a 22/10





Jogue a autoestima para cima, invista na sua imagem e inicie relações. O cotidiano ficará mais agradável com nova atividade e harmonia no ambiente de trabalho. Mudanças na rotina favorecerão a saúde e o seu equilíbrio. A semana trará proposta de longe e conquista de poder. Conexões de prestígio abrirão portas na carreira. Decida mudanças e rumos. Busque a estabilidade no amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Resolva assuntos de família e fortaleça as bases afetivas. A semana será especial no amor. Uma surpresa gostosa tocará o coração e a alma. Se estiver só, uma paixão virtual provocará emoções fortes. Embarque num clima romântico e curta momentos mágicos na vida íntima. Atividades criativas serão favorecidas. Saúde mais frágil cobrará atenção em dobro. Discipline a rotina.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Semana agitada no trabalho. Bom para vender ideias e aumentar o poder financeiro. A casa ficará mais bonita e confortável, com um toque pessoal na decoração. Resgates do passado balançarão o coração. Um antigo amor poderá se reaproximar com novidades. Conte com habilidade em negociações comerciais e reuniões de trabalho. A vida social será movimentada. Firme amizades.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Equilibre as finanças e invista na imagem profissional. A semana trará novidades de trabalho e sorte nos negócios. Você poderá firmar um contrato promissor e garantir aumento de rendimentos. Amplie comunicações e contatos. Palavras doces atrairão o amor. Circule nas redes, descubra tendências e inicie relações. Deixe a vida fluir. Informações e conexões importantes chegarão por acaso.





Aquário - 21/01 a 19/02





Acordo financeiro com a família, ou negócio imobiliário, dará alívio e maior tranquilidade. Aproveite a semana para cuidar melhor das suas posses e patrimônio, planejar compras e determinar planos de longo prazo. Decisões serão tomadas com mais agilidade e segurança nesta fase. Pense no futuro e expanda o projeto de vida, objetivos pessoais ficarão claros. Você ganhará projeção no trabalho.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ingresso num grupo poderoso movimentará a semana. Conte com sucesso em entrevistas, contatos e reuniões de trabalho. Oportunidades profissionais poderão surgir repentinamente. Ligue as antenas e melhore as perspectivas financeiras. Com Sol, Vênus e Netuno em seu signo, seus encantos estarão em destaque. Troque confidências e realize sonhos no amor. Novo ciclo de vida!





Por: ROSA DI MAULO





