Governo emplaca Mais Social, mas deixa parte dos vulneráveis com pandemia fora do programa

Deputado Capitão Contar ©DIVULGAÇÃO

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), aprovou nesta quarta-feira (31), o projeto apresentado pelo Governo do Estado denominado Mais Social. Programa de transferência de renda destinado à população mais vulnerável do estado e que está em dificuldades por conta dos reflexos econômicos da pandemia, o programa para ser “mais do mesmo”! Pois, só troca de nome o programa já existente, o Vale Renda, criado em 2009, pelo Governador André Puccinelli, elevando o valor de R$ 180 para R$ 200, atendendo as mesmas famílias, sem incluir os que estão passando pelos impactos recentes das restrições impostas pelo Governo Estadual.





O Deputado Capitão Contar sugeriu quatro emendas do projeto do executivo, que pedia: para que o benefício durasse enquanto estivéssemos em pandemia; incluir outras pessoas também em vulnerabilidade nesse momento, como os desempregados da pandemia, profissionais autônomos, agricultores, pedreiros entre outros profissionais que estão também e dificuldades financeiras, passando dificuldades até para comer e um dispositivos para serem amplamente divulgados, de forma transparente os recursos federais utilizados. Todas as emendas foram rejeitadas pela CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) com a justificativa que as emendas criam despesas e interferem na atividade de poder do executivo.





“A iniciativa é muito bem vinda! Elevando o Vale Renda de R $180 para R$200. Mas, preciso chamar a atenção e fazer uma crítica e dizer que a situação é alarmante, pois, temos comerciantes fechando as portas, pessoas que não estão sendo alcançadas nesse projeto. Então, espero essa mão justa do governo também para socorrer essas pessoas, com pacotes de flexibilização de tributos, diminuição de impostos e incentivos fiscais, para que menos comerciantes quebrem e mais pessoas fiquem desempregadas, a margem da pobreza. Que escutem as vozes das ruas! Voto sim!” Declarou o Deputado Estadual Capitão Contar (PSL).





ASSECOM