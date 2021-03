Governo do Estado assina parceria com o Senac-MS para oferta de cursos de qualificação profissional para jovens

A Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica do Mato Grosso do Sul (Segov), por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude, formalizou nesta terça-feira (16), a assinatura do termo de cooperação com o Senac-MS, que prevê a oferta de cursos técnicos de qualificação profissional EAD para jovens sul-mato-grossenses.





O evento aconteceu na Governadoria, respeitando todas as medidas de biossegurança, e contou com a presença do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sergio Murilo, do subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal, do diretor Regional do Senac-MS, Vitor dos Santos e Fernando Silva, consultor do Senac-MS.





Para o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sergio Murilo, a parceria trará muitos benefícios. “O Governo do Estado se sente feliz e satisfeito com essa interação com uma entidade tão importante como o Senac, e que a partir daqui possamos realizar de forma transversal as ações para que as mesmas possam atingir os negros, os quilombolas, as mulheres, as pessoas com deficiência. É acesso a um mínimo de preparação para o mercado de trabalho e para a profissionalização desses jovens que serão beneficiados”, afirmou.





O diretor Regional do Senac-MS, Vitor dos Santos, ressaltou a importância de oferecer educação profissional de qualidade para jovens. “A missão do Senac é a qualificação profissional e essa parceria tem esse objetivo, levar capacitação para a juventude. Nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, cuidando da nossa juventude e preparando para o acesso ao mercado de trabalho que demando muito e na maioria das vezes demanda profissionais com conhecimento em áreas específicas”, destaca.





O subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal, ressaltou a importância da assinatura simbólica, tendo em vista que o Senac-MS investiu R$ 41 mil reais, através da liberação de plataforma e instrutores. “Esse termo foi assinado digitalmente em fevereiro, mas a importância dessa parceria merecia essa formalização, pois estamos falando aqui de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade para que possam ingressar no mercado de trabalho com sucesso”, explica.





Ao todo 200 vagas serão destinadas nos 5 cursos: Marketing pessoal para vendedores – você é o seu melhor produto; A arte de se comunicar e vender mais; Javascript – interatividade para web; HTML e CSS –criação de websites e desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma com xamarin forms.





“O primeiro curso disponibilizado, Marketing pessoal para vendedores – você é o seu melhor produto, já foi finalizado e contemplou 38 jovens moradores de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Três Lagoas e Paranaíba. O próximo curso, “A arte de se comunicar e vender mais”, terá início na quinta-feira e será realizado 100% online”, finaliza Ian Leal.









Por: Jaqueline Hahn Tente, Secretaria Especial de Cidadania (Secid)