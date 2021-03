Governo deposita salários dos servidores nesta quarta; saque disponível no dia 1º

Nesta quarta-feira, dia 31 de março, o governo do Estado deposita o valor referente a folha de pagamento do mês de março, dos servidores públicos estaduais. O dinheiro estará disponível para saque nesta quinta-feira (01/4).





Totalizando R$ 404,7 milhões a folha salarial é referente aos vencimentos de 78.828 matrículas, sendo 47.254 ativas e 31.574 inativas, conforme informações da Secretaria de Administração e Desburocratização.





O pagamento do funcionalismo público antes do quinto dia útil está entre as ações de valorização adotadas desde 2015 pelo governador Reinaldo Azambuja.









Por: Katiuscia Fernandes