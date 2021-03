Fácil Bosque dos Ipês terá horário de atendimento diferenciado a partir do dia 15

A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) informa que partir de segunda-feira, dia 15 de março, a unidade do Fácil no Bosque dos Ipês terá o horário de atendimento ao público alterado.





A alteração é em cumprimento ao Decreto nº 15.632, de 09 de março de 2021, editado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que entre outros tópicos, institui novo horário do toque de recolher.





O atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira, das 11h às 20h, até o dia 26 de março. No local, são oferecidos serviços do Detran, Agenfa, Funtrab, Sejusp (RG), Energisa e Correspondente Bancário, permanecendo suspensos os atendimentos da Águas Guariroba, Agehab e Procon.





Vale destacar que as demais unidades do Fácil (Aero Rancho, General Osório e Guaicurus) permanecem com o mesmo horário de funcionamento, das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira.





Por: Ana Letícia Gaúna, SAD