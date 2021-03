Ex-pastor que fez mulher refém por 12h é achado morto

Jesus Gorgs, 41 anos, foi achado em quarto de motel na saída para Corumbá

O ex-pastor Jesus Gorgs, em cena de violência doméstica transmitida ao vivo ©Reprodução de vídeo

Personagem de uma das cenas que marcou 2020 em Campo Grande, ao manter a mulher em cárcere privado, o ex-pastor Jesus Gorgs foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (8). Um ano depois do episódio, o corpo estava no quarto de um motel na saída para Corumbá, na Avenida Duque de Caxias.





Não havia sinais de violência nem de que o pastor estivesse com alguém, levando à suspeita de suicídio.





Vai ser aberto inquérito pela Polícia Civil sobre o caso para averiguar em que situação o ex-pastor morreu.





O episódio - Gorgs foi preso em 12 de março do ano passado, em residência no Bairro Giocondo Orsi, quando agrediu a esposa, filmou e transmitiu parte do episódio criminoso na internet. A violência durou 12 horas. Doze dias depois, foi liberado com tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar.





A Polícia Militar foi chamada no fim da manhã do dia 24 de março e por volta das 15h, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) decidiu invadir o quarto onde Jesus mantinha a mulher refém. Ele foi desarmado e preso.





O caso foi investigado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Ele foi denunciado pelos crimes de cárcere privado qualificado, ameaça, lesão corporal dolosa (violência doméstica), registro não autorizado de intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou nudez.





"Família refeita" - Gorgs foi expulso da Assembleia de Deus, em que era pastor. Em junho do ano passado, informação processual confirmada pela defesa dele, informava que o casal havia retomado a relação.





Na ocasião, a informação prestada é de que o ex-pastor iria retomar tratamento psiquiátrico.









